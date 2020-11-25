Выборы президента и депутатов обойдутся в 853 миллиона сомов

На выборы президента и депутатов Жогорку Кенеша в 2021 году ориентировочно будет потрачено 853 миллиона сомов. Об этом сегодня сообщил и. о. премьер-министра Артем Новиков на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, на сегодня в проект бюджета эти траты не включены. Это связано с тем, что проект верстался и вносился на рассмотрение парламента до событий октября 2020-го. И тогда не было известно, что будут внеочередные выборы президента. А парламентские должны были состояться 4 октября 2020 года.

«Ко второму чтению эти моменты просим учесть. Мы также представим вам источники финансирования», — пообещал Артем Новиков.