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Власть
Сюжеты: Выборы — 2020, Конституционная реформа

Перенос выборов. Конституционную палату призывают вынести справедливое решение

Комитет гражданского контроля призывает судей Конституционной палаты Верховного суда проявить гражданское мужество и высокую политическую ответственность при рассмотрении обращения партии «Реформа» по переносу даты повторных выборов депутатов парламента.

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Заявление, напомним, о признании конституционного Закона «О приостановлении действия отдельных норм конституционного Закона «О выборах депутатов Жогорку Кенеша и президента Кыргызской Республики», принятого депутатами шестого созыва ЖК КР 20 октября 2020 года.

Этим документом, отмечают активисты, неправомерно и неправомочно приостановлено действие статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах депутатов Жогорку Кенеша и президента Кыргызской Республики», что повлекло не только отмену повторных выборов депутатов, назначенных ЦИК на 20 декабря 2020 года, без указания точной даты.

«Это открывает возможность воспользоваться или создать благоприятные условия для замышляемой замены демократического конституционного режима в стране. Независимое юридическое сообщество уже высказало, что данный закон грубо нарушает конституционно-правовые устои, на которых зиждется вся правовая система страны, лишает легитимности сам парламент, вызывает нигилистическое отношение граждан к принимаемым им решениям», — говорится в заявлении Комитета гражданского контроля.

Это серьезно подрывает и без того дискредитированный авторитет государственной власти в целом. Это формирует питательную среду для последующих протестных акций, которые неизбежно последуют в стране после предстоящих и планируемых электоральных кампаний, что в совокупности с другими факторами несет угрозу утраты государственности как таковой.

Конституционная палата призвана стоять на страже конституционной законности и предотвращать любые посягательства как на саму Конституцию, так и на запрещенную ею возможность нарушения или игнорирование конституционных установлений.

Комитет гражданского контроля приветствовал запрос и получение Конституционной палатой заключение Венецианской комиссии по данному вопросу, который содержит исчерпывающие и неоспоримые выводы и обоснования, которые никак не могут быть проигнорированы отечественными судьями.

«Нам стало известно, что заинтересованными лицами предпринимаются всяческие меры для срыва кворума и другие манипуляции с тем, чтобы отстранить ее от исполнения своей миссии по защите Конституции и государственного строя — принятия единственно законного решения.
Комитет гражданского контроля призывает каждого судью Конституционной палаты сплотиться, проявить гражданское мужество и высокую политическую ответственность, обеспечить кворум и принять законное решение», — заявлено активистами.

В заявлении политобъединения указано, что парламент проигнорировал пункт 8 статьи 10 регламента ЖК. Он устанавливает, что стабилизация социально-экономической ситуации должна быть обусловлена введением чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или обстоятельствами непреодолимой силы. Но 22 октября, в день принятия закона, государство не находилось ни в одном из этих состояний.

«Обращение политической партии «Реформа», Нурбека Касымбекова и Таалайбека Усубалиева было принято к производству 2 ноября. Судья докладчик вынес определение о назначении даты заседания на 2 декабря», — сообщили редакции.

Конституционная палата Верховного суда 2 декабря рассмотрит обращение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174671/
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