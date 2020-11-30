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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. МПА СНГ направит наблюдателей

Межпарламентская ассамблея СНГ направит в Кыргызстан наблюдателей, которые будут следить за подготовкой и проведением досрочных президентских выборов.

Уточняется, что сегодня в формате видеоконференции прошло 51-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Речь шла в том числе и о предстоящих выборных кампаниях в КР. В нем принял участие и и. о. главы государства спикер парламента Талант Мамытов.

Он проинформировал участников заседания о событиях, которые произошли в октябре в республике, и подчеркнул, что сегодня все процессы идут по легитимному пути, работа государственных институтов власти не прекращена и, как прежде, направлена на решение социально-экономических вопросов, повышение благосостояния народа.

Талант Мамытов сообщил, что досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года, после чего планируется провести выборы депутатов Жогорку Кенеша седьмого созыва. И пригласил делегацию от Межпарламентской ассамблеи СНГ для участия в международном мониторинге.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает удостоверение. Если ему отказали в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174954/
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