Шестой созыв парламента доработает до лета 2021 года

Президентские и парламентские выборы пройдут после конституционной реформы. Об этом 24.kg сообщил один из авторов законопроекта депутат Акылбек Жапаров.

Отметим, что сегодня на рассмотрение парламента поступил законопроект о приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша».

По словам нардепа, законопроект предложено рассмотреть в трех чтениях.

«В исключительных случаях не требуется общественное слушание. Профильный комитет уже одобрил в трех чтениях. Если сегодня депутаты поддержат, закон вступает в силу со дня официального опубликования и действует до проведения конституционной реформы», — заявил Акылбек Жапаров.

Согласно законопроекту, президентские и парламентские выборы пройдут после конституционной реформы.

«Мы предлагали провести конституционную реформу до 10 января следующего года, но сейчас в комитете эту статью убрали. По мнению народных избранников, сроки реформы регламентированы Конституцией. А депутаты парламента доработают до 1 июня 2021-го», — заметил Акылбек Жапаров.

В справке-обосновании к законопроекту отмечается сложная общественно-политическая и экономическая ситуация в стране.

«Уточненный дефицит бюджета на 2020 год и расходы по подготовке ко второй волне пандемии превышают 36 миллиардов сомов. По предварительным расчетам, нанесен ущерб в размере около 450 миллионов сомов. Для разрешения возникшей ситуации предлагается приостановить проведение досрочных выборов президента и в Жогорку Кенеш и провести конституционную реформу», — говорится в справке-обосновании.