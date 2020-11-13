Самата Токтоналиева назначили заместителем директора Госагентства спорта

Самата Токтоналиева назначили заместителем директора Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото госагентства спорта. Самата Токтоналиева назначили заместителем директора госагентства

Ранее 2 ноября Мирлана Парханова освободили от занимаемой должности замдиректора госагентства согласно поданному заявлению. Соответствующие распоряжения подписал исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров.

Самат Токтоналиев до этого работал заместителем директора госучреждения «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения».