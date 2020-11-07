Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 ноября

В Кыргызстане за неделю произошло много важных кадровых перестановок.

Талант Мамытов избран спикером Жогорку Кенеша.

Канат Исаев подал в отставку с поста спикера. Он будет баллотироваться в президенты.

За него проголосовали 100 депутатов, против — 1.

Эльчибек Джантаев стал и. о. полпреда правительства в Иссык-Кульской области.

Он назначен вместо Балбака Тулобаева, ставшего и. о. мэра Бишкека.

Эльчибек Джантаев родился 8 сентября 1973 года в селе Ак-Чий Иссык-Кульской области. Имеет высшее образование по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Трудовую деятельность начал в 2002-м статистом-экономистом в Ак-Чийской сельской управе, которую возглавил в 2009 году.

2013-2014 — председатель местного кенеша;

2014-2018 — первый заместитель акима Ак-Суйского района;

2018-2020 — глава Тюпской районной государственной администрации;

с 30 июля 2020-го — первый заместитель полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области.

Совет судей избрал председателя и его заместителя.

Главой стала судья Верховного суда Чинара Садырова, а заместителем председателя избран судья Таласского административного суда Темирбек Ибраимов.

Ранее решением Совета судей от 16 октября прекращены полномочия председателя Нурланбека Атаназарова, так как он был исключен из состава на основании поданного заявления.

Новоизбранная председатель совета Чинара Садырова до сегодняшнего дня была заместителем председателя и председателем бюджетной комиссии.

Нурбек Козубеков возглавил Нацэнергохолдинг.

Председатель ОАО «Национальный энергохолдинг» Айтмамат Назаров подал в отставку по собственному желанию.

Статс-секретарь Фонда по управлению государственным имуществом Илияз Ташбаев отметил, что Нурбек Козубеков обладает многолетним опытом взаимодействия с различными коммерческими и международными организациями.

Нурбек Козубеков родился 26 октября 1964 года. Окончил Фрунзенский политехнический институт, специальность «электропривод и автоматизация промышленных установок», Международную школу бизнеса, специальность «менеджмент», Кыргызский государственный национальный университет, специальность «юриспруденция».

1986-1990 — старший инженер «Кыргызглавэнерго»;

1990-1991 — начальник отдела внешних связей фирмы «Пишпек»;

1991-2015 — генеральный директор торговой компании «Акмарал ЛТД»;

2015-2016 — член совета директоров ОАО «Северэлектро».

Кадровые перестановки произошли и в мэрии Бишкека.

От должностей освобождены акимы Первомайского и Октябрьского районов Алибек Биримкулов и Азамат Дороев.

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На их места назначены Максат Нусувалиев и Константин Куценко.

Муниципальное предприятие «Бишкекский санитарный полигон» возглавила эколог Динара Кутманова.

Экс-вице-мэра Алымбека Абдылдаева назначили директором МП «Бишкексвет».

Акимом Тонского района стал Айбек Тилебалдиев.

Раньше главой района был Данияр Арпачиев. Он написал заявление об уходе по собственному желанию.

Айбеку Тилебалдиеву 45 лет, родился в селе Торт-Куль Тонского района. Окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности «математик».

Председателем наблюдательного совета Общественной телерадиовещательной корпорации избран Кубат Болотканов.

В 2015 году он занимал должность замдиректора ОТРК.

В качестве кандидатов на пост председателя были выдвинуты Тимур Алхожоев и Кубат Болотканов.

Кадровые перестановки произошли также в аппарате омбудсмена.

Руководителем аппарата стал 30-летний Аскат Азарбеков.

Работал ведущим специалистом отдела регулирования платных услуг Государственного агентства антимонопольного регулирования, советником председателя Фонда по управлению государственным имуществом, начальником управления организационной, кадровой работы и международного сотрудничества ФУГИ.

Начальником отдела анализа и прогнозирования аппарата акыйкатчи назначен 39-летний Руслан Озубеков.

В аппарате омбудсмена он работает с октября 2004 года. Перед назначением был экспертом сектора экспертно-правового обеспечения института акыйкатчи. До момента проведения соответствующего конкурса числился во внутреннем резерве кадров на высшие административные должности.

О кадровых перестановках с 26 по 30 октября читайте здесь.