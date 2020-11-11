В Генпрокуратуре кадровые перестановки. Первым заместителем стал Нуркамал Набиев

Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров подписал распоряжения о кадровых перестановках в Генеральной прокуратуре.
Как сообщает пресс-служба главы государства, первым заместителем генпрокурора назначен Нуркамал Набиев, военным прокурором — Сагындык Мукашов.
Садыр Жапаров также подписал распоряжения о назначении заместителями главы надзорного органа Абая Молдокматова и Турусбека Ишеналиева.
Другим распоряжением Нурлан Дарданов и Нурлан Дюшембиев освобождены от должности заместителей генпрокурора.