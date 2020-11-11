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Общество

В Генпрокуратуре кадровые перестановки. Первым заместителем стал Нуркамал Набиев

Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров подписал распоряжения о кадровых перестановках в Генеральной прокуратуре.

Как сообщает пресс-служба главы государства, первым заместителем генпрокурора назначен Нуркамал Набиев, военным прокурором — Сагындык Мукашов.

Садыр Жапаров также подписал распоряжения о назначении заместителями главы надзорного органа Абая Молдокматова и Турусбека Ишеналиева.

Другим распоряжением Нурлан Дарданов и Нурлан Дюшембиев освобождены от должности заместителей генпрокурора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172654/
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