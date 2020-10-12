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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Садыр Жапаров провел первое совещание и раздал поручения. Выполнять некому

Садыр Жапаров провел совещание с руководителями отделов аппарата правительства. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Он отметил, что страна находится на пороге больших политических и экономических реформ.

«Важно сохранить стабильность для дальнейшего развития страны. Все государственные органы должны работать в штатном режиме. Задачи, стоящие перед нами, в том числе по оптимизации системы государственного управления и сокращению бюрократических препонов, реализации мер по восстановлению экономической активности и поддержки бизнеса, должны быть решены в сжатые сроки», — сказал Садыр Жапаров.

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По итогам совещания структурным подразделениям дан ряд поручений, в том числе по обеспечению стабильного прохождения осенне-зимнего сезона; принятию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции; организации встречи с представителями бизнес-сообщества; проведению встречи с донорскими организациями; обеспечению своевременной выплаты социальных выплат; реализации программ по фискализации налоговых и таможенных процедур; обеспечению общественной и продовольственной безопасности.

Напомним, что 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы кабмина. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.

Ранее вице-спикер ЖК Аида Касымалиева заявила, что собрание депутатов в государственной резиденции «Ала-Арча» не может быть официально признанным заседанием парламента.  

По ее словам, на собрании не было кворума. «Все якобы принятые решения юридически незаконны и нелегитимны. Если кто-либо подпишет эти документы в качестве официальных постановлений Жогорку Кенеша, то эти деяния подпадают под соответствующие квалификации посягательства на захват власти. Таким образом, постановления о назначении Садыра Жапарова в настоящее время нет. Его избрание не подтверждено официальными документами, соответственно, не направлялось для утверждения указом президента. Все решения, принимаемые Жапаровым в качестве премьер-министра, не имеют юридической силы», — пояснила Аида Касымалиева.

Такого же мнения придерживаются профессиональные юристы — политолог Шерадил Бактыгул, экс-депутат парламента Исхак Масалиев, депутаты ЖК Наталья Никитенко и Аида Касымалиева, директор Института конституционной политики Нурлан Садыков, директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168889/
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