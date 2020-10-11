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Власть

Аида Касымалиева возложила полномочия спикера ЖК на себя и объяснила почему

Собрание депутатов в государственной резиденции «Ала-Арча» не может быть официально признанным заседанием парламента. Об этом заявила вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева.

По ее словам, на собрании не было кворума.

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«Все якобы принятые решения юридически незаконны и нелегитимны. Если кто-либо подпишет эти документы в качестве официальных постановлений Жогорку Кенеша, то эти деяния подпадают под соответствующие квалификации посягательства на захват власти. Таким образом, постановления о назначении Садыра Жапарова в настоящее время нет. Его избрание не подтверждено официальными документами, соответственно, не направлялось для утверждения указом президента. Все решения, принимаемые Жапаровым в качестве премьер-министра, не имеют юридической силы», — написала Аида Касымалиева.

Она заявила, что исполняющим обязанности премьер-министра продолжает оставаться Алмазбек Баатырбеков.

«Я официально обращаюсь ко всем членам кабмина продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства. Сейчас проводятся консультации для назначения даты и места проведения заседания Жогорку Кенеша. В силу того, что торага Дастанбек Джумабеков ушел в отставку, его полномочия переходят ко мне, как первому вице-спикеру, избранному от коалиции большинства», — пояснила Аида Касымалиева.

Нардеп обратилась ко всем политическим силам и гражданам страны с призывом соблюдать общественный порядок, законность, с учетом эпидемиологической ситуации, а также во избежание эскалации насилия и каких-либо провокаций со стороны антинародных элементов воздержаться в ближайшие дни от проведения митингов.

Напомним, 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168798/
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