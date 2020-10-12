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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Почему утверждение Садыра Жапарова спорно, рассказал Тамерлан Ибраимов

Внеочередное заседание Жогорку Кенеша, которое прошло 10 октября в госрезиденции «Ала-Арча», считается несостоявшимся, а принятые решения не могут считаться законными. К такому выводу пришли юристы правовой клиники «Адилет».

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24.kg продолжает собирать мнения ведущих юристов страны, чтобы кыргызстанцы могли понять, как нам выйти из правового тупика и не допустить продолжения политической эскалации. Ранее своим мнением поделились политолог Шерадил Бактыгул, экс-депутат парламента Исхак Масалиев, депутаты ЖК Наталья Никитенко и Аида Касымалиева, директор Института конституционной политики Нурлан Садыков.

Директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов прокомментировал патовую ситуацию тоже.

«Закон четко и ясно говорит о том, что для принятия решений парламенту необходим кворум не менее чем 61 депутат Жогорку Кенеша. То есть они должны физически присутствовать на заседании, чтобы его решения имели законную силу. Никаких доверенностей для обеспечения кворума не предусмотрено. По заявлениям некоторых нардепов, а также судя по видеоматериалам, которые имеются в СМИ, такого кворума не было. Если это так, то, соответственно, все решения, которые там были приняты, не имеют законной силы», — отметил он.

Правительство должно быть сформировано строго в соответствии с законом. Только тогда можно говорить о его способности принимать решения и осуществлять свою деятельность.

Эксперт добавляет: если Верховный суд отменил решения нижестоящих судов по конкретному человеку и отправил их на новое рассмотрение, то этот человек считается не осужденным.

«Но тут есть один момент. Решение Верховного суда было принято буквально в считанные часы. Такая спешка вызывает вопросы, прежде всего к самим судьям. Принимали ли они решения, основываясь только на законе и своих убеждениях, или на них оказывалось давление? Важно понимать, как проходил этот процесс. Если там были соблюдены все процедуры и давления не было, то тогда вопросы отпадают, а если было давление, то такое решение тоже в будущем может оспариваться», — сказал Тамерлан Ибраимов.

Напомним, что 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы кабмина. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168818/
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