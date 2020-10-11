Еще один депутат заявляет о нелегитимности утверждения Садыра Жапарова премьером

Депутат парламента Наталья Никитенко заявила 24.kg, что Садыр Жапаров был избран премьер-министром нелегитимно.

По ее словам, вчера в госрезиденции «Ала-Арча» на внеочередном заседании Жогорку Кенеша не было кворума. Присутствовал 41 депутат, а не 51, как заверяли в ЖК ранее.

«Коллеги говорили, что у них есть доверенности. Но для того, чтобы кворум состоялся, нужно физическое присутствие 61 нардепа. Этого не было, и тому есть подтверждение — видео со вчерашнего собрания. Мы не можем допустить, чтобы власть передавалась рейдерским путем. Поэтому я призываю все конструктивные политические силы к диалогу, нам необходимо вернуться в правовое поле. Иначе мы потеряем страну. Избрание Садыра Жапарова, которое прошло под давлением и с грубыми нарушениями закона, разные общественные группы могут не принять. Более того, нелегитимно избранный премьер не может представлять республику на международной арене, с ним никто не будет разговаривать. С нашим государством перестанут считаться», — сказала Наталья Никитенко.

Часть депутатов, кто не стал участвовать во вчерашнем беззаконии, будет обжаловать решение об утверждении Садыра Жапарова главой кабмина в предусмотренном законом порядке. Наталья Никитенко

Она добавила, что, согласно регламенту, кандидатуру премьер-министра выдвигает коалиция, обсуждают фракции, и только после всех этих процедур претендент выходит на палату. «То, что произошло в отеле «Достук» 6 октября, также было абсолютно незаконно. Недопустимо, чтобы на законотворцев оказывали давление. Любой политик, который будет избран таким способом, в нарушение регламента и процедур, вызовет протест», — подчеркнула парламентарий.

Ранее, напомним, вице-спикер Аида Касымалиева заявила, что на нее давили и угрожали, и она также подвергла сомнению легитимность утверждения Садыра Жапарова в должности главы кабмина.

Вчера на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.