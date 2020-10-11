Избрание Садыра Жапарова премьером незаконно. Доводы и аргументы юристов

Внеочередное заседание Жогорку Кенеша, состоявшееся накануне в госрезиденции «Ала-Арча», считается несостоявшимся, а принятые решения не могут считаться законными. К такому выводу пришли юристы правовой клиники «Адилет».

Они провели анализ соблюдения процедурных норм в ходе внеочередного заседания парламента 10 октября 2020 года.

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Отмечается, что многие депутаты, журналисты, юристы и общественность заявляют о серьезных нарушениях Конституции и законодательства при рассмотрении кандидатуры Садыра Жапарова на пост премьер-министра. В частности, говорится об отсутствии кворума: на заседании присутствовало менее 61 нардепа.

До начала заседания депутат Мыктыбек Абдылдаев, который исполнял функции председательствующего, заявил, что в зале присутствовал 51 парламентарий и еще 10 народных избранников передали свои доверенности.

Проанализировав видеозаписи открытого заседания, юристы «Адилета» выявили нарушения требований Конституции и Закона «О регламенте Жогорку Кенеша».

«Заседания Жогорку Кенеша и его органов правомочны при наличии кворума, при котором заседание считается законным, а принятые решения — имеющими юридическую силу. Кворум заседаний означает присутствие большинства от общего числа депутатов. В случае отсутствия кворума в течение 15 минут с начала регистрации нардепов председательствующий объявляет перерыв. Если в течение 15 минут не обеспечивается наличие кворума, то заседание считается несостоявшимся», — цитируют юристы регламент ЖК.

Внимательно изучив видеозаписи вчерашнего заседания Жогорку Кенеша и посчитав визуально каждого депутата, который на нем присутствовал, можно прийти к выводу: на заседании находилось не более 40 парламентариев. Юристы правовой клиники «Адилет»

Сегодня в СМИ многие депутаты ЖК также высказали свои сомнения о том, что на вчерашнем заседании присутствовал 61 нардеп.

В правовой клинике «Адилет» также подчеркивают, что по закону все заседания должны протоколироваться.

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В протоколе отражаются основные сведения: число депутатов, присутствовавших на заседании; полные результаты голосования (прилагаются и в том случае, когда председательствующий на заседании огласил их неполностью) и принятые решения; данные о поименной регистрации присутствующих на заседании нардепов. Протоколы открытых заседаний Жогорку Кенеша, комитетов и комиссий, а также отдельных заседаний фракций по их решению размещаются на сайте и передаются в библиотеку ЖК.

Юристы заметили, что протокол вчерашнего заседания тоже должен быть опубликован, чтобы «не допустить ухудшения общественно-политической обстановки в республике вследствие наличия серьезных вопросов относительно соблюдения закона при утверждении нового состава правительства».

«Жогорку Кенеш должен официально сообщить фамилии каждого депутата, который фактически присутствовал на внеочередном заседании 10 октября. В противном случае возникают серьезные вопросы относительно законности формирования нового кабмина», — сказали в «Адилете».

Юристы также высказали сомнения по поводу голосования по доверенности. Они заявляют, что кворум, необходимый для законности принятия решений ЖК, и возможность голосования депутатами по доверенности — это два абсолютно разных вопроса, не имеющих никакой связи между собой.

«Регламент Жогорку Кенеша позволяет народным избранникам голосовать по доверенности при рассмотрении вопроса формирования правительства. Однако существуют определенные правила, представляющие собой требования закона», — отмечают правоведы.

По их данным, председательствующий на заседании парламента должен был объявить список отсутствующих нардепов, а также перечень тех, кто передал право голоса лидеру или депутату от фракции.

Мыктыбек Абдылдаев и Мирлан Бакиров, которые накануне председательствовали на внеочередном заседании Жогорку Кенеша, не объявили, кто конкретно из депутатов и кому именно передал право своего голоса.

«Это требование закона является чрезвычайно важным, поскольку наравне с положениями относительно кворума напрямую влияет на законность формирования нового состава кабинета министров. В связи с чем ЖК также необходимо в срочном порядке опубликовать доверенности всех депутатов, передавших свое право голоса на указанном заседании», — поясняют юристы правовой клиники.

К тому же накануне не использовалась электронная система, также не проводился поименный опрос председательствующим каждого нардепа с фиксацией его волеизъявления, как того требует закон. Парламентарии голосовали путем поднятия руки. Это тоже грубое нарушение.

Нарушена также процедура выдвижения кандидата на должность премьер-министра и формирования правительства.

Право на выдвижение кандидатуры премьера принадлежит коалиции большинства, в которую сейчас входят СДПК, «Кыргызстан», «Бир Бол» и «Республика — Ата Журт». И они официально не заявляли о распаде. «Следовательно, только данная коалиция обладает исключительным правом выдвижения кандидатуры на должность главы кабмина», — подчеркивают в «Адилете».

Коалиционное соглашение подлежит обязательной публикации в СМИ в течение 10 рабочих дней со дня официального объявления. Неопубликованные части коалиционного соглашения не признаются и не имеют юридической силы. Юристы правовой клиники «Адилет»

По закону депутаты коалиции большинства должны сначала подписать обновленное коалиционное соглашение, в котором будет выражена их позиция о выдвижении Садыра Жапарова в качестве кандидата на должность премьер-министра. Лишь после его должны были представить Жогорку Кенешу. Однако эта процедура не соблюдена.

«По результатам анализа опубликованной в СМИ информации приходим к выводу о том, что внеочередное заседание Жогорку Кенеша, организованное 10 октября в государственной резиденции «Ала-Арча», считается несостоявшимся ввиду грубых нарушений Конституции и законодательства, в первую очередь в связи с отсутствием кворума. Следовательно, принятые парламентом решения не могут считаться законными», — резюмировали в правовой клинике «Адилет».