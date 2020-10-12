Утверждение Садыра Жапарова нелегитимно, президент не имеет права пока уходить

Экс-депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев согласен с доводами юристов, что утверждение Садыра Жапарова на пост премьер-министра прошло нелегитимно. Его не следует признавать главой правительства. Об этом Исхак Масалиев заявил 24.kg.

По его словам, легитимность принятых 10 октября на собрании Жогорку Кенеша в госрезиденции «Ала-Арча» решений можно оспорить в суде. Вернуть ситуацию в правовое русло с утверждением главы кабмина можно только через Жогорку Кенеш, но не на сомнительном собрании без кворума, а на полноценном заседании.

«Если завтра президент Сооронбай Жээнбеков подпишет указ о назначении Садыра Жапарова на должность главы правительства, то это будет крах системы. Честно говоря, я вообще не понимаю, что происходит с главой государства и моими бывшими коллегами, чего или кого они все так боятся? Где президент? Складывается ощущение, что Сооронбая Жээнбекова где-то силой удерживают. Почему он не пришел в субботу на заседание Жогорку Кенеша? Где верные ему депутаты, его брат Асылбек Жээнбеков, Торобай Зулпукаров? Где они все? Вице-спикер Аида Касымалиева заявляет, что ей угрожает нардеп Урмат Самаев по кличке Чемпион, а Генпрокуратура не реагирует и не возбуждает дело. Почему?» — недоумевает экс-депутат.

Разве этого хотели митингующие 5 октября? Нет. Они требовали только отменить итоги выборов. А в результате получилась правовая вакханалия. Исхак Масалиев

Он считает, что Садыр Жапаров не смог договориться с главой КР насчет своего премьерства, иначе бы Сооронбай Жээнбеков рекомендовал народным избранникам одобрить его кандидатуру. «Сооронбаю Жээнбекову ни в коем случае сейчас нельзя уходить в отставку. Мы просто скатимся в правовую яму», — заметил Исхак Масалиев.

Напомним, что 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.