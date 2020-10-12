Политолог Шерадил Бактыгул считает, что утвержденный частью депутатов на пост премьер-министра Садыр Жапаров своими заявлениями толкает страну в политический ступор. Об этом он заявил 24.kg.

По его словам, Садыр Жапаров был избран Жогорку Кенешем с несоблюдением процедур регламента — не было кворума, не была создана счетная комиссия, не был представлен альтернативный кандидат.

Шерадила Бактыгула настораживает еще больше, чем спорное премьерство Садыра Жапарова, его заявления, которые могут привести к правовой анархии.

«Он заявил о конституционной рефоме. Новую реформу может инициировать только новоизбранный седьмой созыв Жогорку Кенеша. Однако все промолчали, и никто на этот посыл внимания не обратил. Подобные заявления вступают в прямое противоречие с действующей Конституцией, законами и толкают Кыргызстан в пропасть», — сказал он.

Нам собираются подарить новую Конституцию, утверждающую мажоритарную избирательную систему и президентскую республику. Но это не задача, которую должен был ставить технический премьер. Шерадил Бактыгул

Он пояснил, что миссия технического правительства — в проведении выборов, а не в конституционной реформе.

«Еще одна проблемная зона — заявление Садыра Жапарова, что президент после его назначения премьером пообещал уйти в отставку. На каком основании он утверждает подобное? Сооронбай Жээнбеков заявил, что он сложит полномочия после того, как страна войдет в правовое поле. Это означает, что должны пройти выборы в парламент и новый созыв должен избрать спикера, премьера и сформировать правительство. Только после этого глава государства, если он этого хочет, может уходить, и уже новый созыв назначает президентские выборы в сроки, указанные в конституционном законе. То, что говорит Садыр Жапаров, — правовая анархия», — считает политолог.

Садыр Жапаров уже превысил свои полномочия. Он не имеет права откладывать выборы в Жогорку Кенеш, давить на президента, чтобы тот подал в отставку, и тем более проводить конституционную реформу. Шерадил Бактыгул

Напомним, что 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы кабмина. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.