Политолог Шерадил Бактыгул считает, что утвержденный частью депутатов на пост премьер-министра Садыр Жапаров своими заявлениями толкает страну в политический ступор. Об этом он заявил 24.kg.
По его словам, Садыр Жапаров был избран Жогорку Кенешем с несоблюдением процедур регламента — не было кворума, не была создана счетная комиссия, не был представлен альтернативный кандидат.
Шерадила Бактыгула настораживает еще больше, чем спорное премьерство Садыра Жапарова, его заявления, которые могут привести к правовой анархии.
«Он заявил о конституционной рефоме. Новую реформу может инициировать только новоизбранный седьмой созыв Жогорку Кенеша. Однако все промолчали, и никто на этот посыл внимания не обратил. Подобные заявления вступают в прямое противоречие с действующей Конституцией, законами и толкают Кыргызстан в пропасть», — сказал он.
Нам собираются подарить новую Конституцию, утверждающую мажоритарную избирательную систему и президентскую республику. Но это не задача, которую должен был ставить технический премьер.Шерадил Бактыгул
Он пояснил, что миссия технического правительства — в проведении выборов, а не в конституционной реформе.
«Еще одна проблемная зона — заявление Садыра Жапарова, что президент после его назначения премьером пообещал уйти в отставку. На каком основании он утверждает подобное? Сооронбай Жээнбеков заявил, что он сложит полномочия после того, как страна войдет в правовое поле. Это означает, что должны пройти выборы в парламент и новый созыв должен избрать спикера, премьера и сформировать правительство. Только после этого глава государства, если он этого хочет, может уходить, и уже новый созыв назначает президентские выборы в сроки, указанные в конституционном законе. То, что говорит Садыр Жапаров, — правовая анархия», — считает политолог.
Садыр Жапаров уже превысил свои полномочия. Он не имеет права откладывать выборы в Жогорку Кенеш, давить на президента, чтобы тот подал в отставку, и тем более проводить конституционную реформу.Шерадил Бактыгул
Напомним, что 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы кабмина. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.