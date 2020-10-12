Незаконный премьер: азы депутатам от юриста Института конституционной политики

Прежде чем начать формировать новое правительство, президент должен принять отставку премьер-министра или кабмина. Об этом 24.kg заявил директор Института конституционной политики Нурлан Садыков.

Была ли соблюдена эта процедура, мы не можем сказать в силу хаотического развития ситуации в стране, изменения физического места принятия политических решений (Дом правительства не функционирует в полной мере).

Где были прежние члены кабинета министров, которые должны были взять управление государством в свои руки, мы тоже не знаем, но они поступили безответственно.

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Парламент должен был руководствоваться статьями 84 и 87 Конституции, а также Законом «О регламенте Жогорку Кенеша».

При формировании нового правительства первоочередную роль играет предложение парламентского большинства, в нашем случае — коалиции фракций, которая должна была выдвинуть кандидата на должность премьер-министра в течение 25 дней.

Мы не слышали о заседании коалиции фракций. Была ли соблюдена эта процедура, в СМИ мы не читали об этом. Только после выдвижения коалицией кандидатуры на должность премьера претендент должен внести в Жогорку Кенеш программу, структуру и состав кабмина.

И эта процедура тоже не была исполнена — в силу отсутствия решения коалиции или о которой сказано выше.

В данном случае 25-дневный срок не был использован кандидатом, а ведь он необходим для формирования программы, ведения переговоров по составу кабинета министров. Куда так все спешили? Сказать, что в новый состав войдут прежние члены правительства, значит, поступить опрометчиво и безответственно, так как не все прежние могут согласиться с проектом программы кандидата.

Еще раз подчеркну: согласно конституционной процедуре, претендент на должность премьер-министра должен внести в Жогорку Кенеш программу, структуру и состав правительства. Что было в программе кандидата, мы мало знаем, но, как слышали, было много долгосрочных приоритетов. Разве можно их исполнить, если скоро пройдут новые выборы в парламент и будет избрано новое правительство? Значит, можно сказать заведомо: программа не будет исполнена. Например, в программе претендента говорится о перераспределении долей в проекте «Кумтор». Но без принятия законодательного решения кандидат не сможет решить этот вопрос без нового парламента.

В текущей ситуации логично было поставить программный вопрос: как оперативно выйти из создавшегося кризиса?

Кроме того, решение коалиции большинства также должно проходить организованно и планомерно под руководством ее руководителя, который должен подписать решение коалиции. Но где был руководитель коалиции, общество не знает.

При этом парламент пренебрег проведением обязательной процедуры общественных слушаний по предложениям кандидата на должность главы кабмина. Общественность должна знать, кто идет в правительство, услышать их идеи, но мнением кыргызстанцев вновь пренебрегли.

Как известно, уголовное дело претендента на должность премьер-министра Садыра Жапарова было рассмотрено Верховным судом, который в срочном порядке отменил приговор суда и направил дело на новое рассмотрение.

Да, нужно руководствоваться принципом презумпции невиновности, но в отношении кандидата еще не вынесен оправдательный приговор и Садыр Жапаров имеет статус обвиняемого.

В этом случае кандидат во избежание конфликта интересов должен был дождаться принятия местным судом оправдательного приговора и только после этого начать процедуру выдвижения своей кандидатуры на государственную должность. При этом не самостоятельно выдвигать себя, а только через парламентские фракции. Знали ли об этом депутаты ЖК? Однозначно знали, но легкомысленно пошли на нарушение регламента парламента.

Согласно Закону «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», госслужащий должен соблюдать принципы этики, в том числе не допускать конфликта интересов в своей деятельности.

В этой связи кандидатуру можно было рассмотреть только после окончательного и оправдательного приговора суда! Знали ли об этом народные избранники? Знали, конечно.

Позволю себе напомнить, что Закон «О конфликте интересов» в статье 5 устанавливает следующие принципы:

приоритет общественных интересов;

обеспечение прозрачности и контроля;

персональная ответственность и личный пример.

Однозначно можно сказать, что нарушен и этот закон, указанные принципы не соблюдены. А если принципы нарушены, то что говорить о деталях?

В Кыргызстане создан очень опасный неконституционный прецедент, который может ввергнуть страну в хаос и беззаконие.

Беспорядки в республике начались в ночь на 6 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. ЦИК вынужденно признала их недействительными.