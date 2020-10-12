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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Встреча Сооронбая Жээнбекова с Розой Отунбаевой. О чем они говорили

Экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева подтвердила 24.kg свою встречу с главой государства Сооронбаем Жээнбековым.

По словам Розы Отунбаевой, она сказала действующему лидеру о том, что он не имеет сейчас права уходить со своего поста.

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«Я ему сказала, что он не может сейчас уходить. Не только по моральным причинам, а прежде всего потому, что Сооронбай Жээнбеков давал клятву своему народу, давал клятву служить республике, государству, кыргызстанцам. Сейчас, напротив, он должен быть железным надежным щитом для нас всех, для страны», — отметила она.

По мнению экс-президента, именно в такой тяжелой для государства ситуации роль президента как никогда важна.

«Президент обязан выполнить данное им обещание — вернуть республику в правовое поле. Ситуация так меняется, что теперь Сооронбай Жээнбеков обязан не просто вернуть нас в правовое поле, а в первую очередь вернуть государство в конституционное русло», — подчеркнула Роза Отунбаева.

Она отказалась отвечать на другие вопросы, заметив, что свое веское слово должны сказать не только профессиональные юристы и правоведы, а также представители всех слоев общества, включая культурную и научную интеллигенцию, все здравые силы.

Беспорядки в Кыргызстане начались в ночь на 6 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. ЦИК вынужденно признала их недействительными.

10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.

24.kg продолжает собирать мнения ведущих юристов страны, чтобы кыргызстанцы могли понять, как нам выйти из правового тупика и не допустить продолжения политической эскалации. Ранее своим мнением поделились политолог Шерадил Бактыгул, экс-депутат парламента Исхак Масалиев, депутаты ЖК Наталья Никитенко и Аида Касымалиева, директор Института конституционной политики Нурлан Садыков, директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов.

Очевидно одно: Сооронбай Жээнбеков обязан взять ситуацию в руки и при участии прогрессивных сил — профессионалов и гражданского общества — обсудить пути выхода из патового положения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168826/
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