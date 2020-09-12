Кыргызстан: кадровые перестановки за 7-11 сентября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Ныязбек Арзыбаев стал депутатом Жогорку Кенеша.
Он пришел от политической партии «Онугуу-Прогресс» вместо Тынчтыка Шайназарова, который стал членом ЦИК.
Ныязбеку Арзыбаеву выдадут удостоверение и нагрудный знак установленного образца.
Напомним, что выборы в парламент пройдут 4 октября.
В Октябрьском акимиате Бишкека новый первый заместитель главы.
В соответствии с Законом «О государственной гражданской и муниципальной службе» заведующий организационным отделом Бишкекского городского кенеша Кубанычбек Айтакунов в порядке ротации назначен на должность первого заместителя главы Октябрьского акимиата.
Ранее должность занимал Алтынбек Маматов, он переведен в Ленинский акимиат.
Назначены два вице-мэра Джалал-Абада.
На должность первого вице-мэра назначен 29-летний Болотбек Узакбаев. Ранее он был вице-мэром и курировал вопросы коммунального хозяйства.
Вместо него на должность вице-мэра назначен также 29-летний Нуртилек Орозбаев, который был депутатом городского кенеша.
Директором МП «Бишкексвет» назначен Айбек Чодонов.
Экс-директор предприятия Алимбек Абдылдаев назначен вице-мэром столицы по жилищно-коммунальному хозяйству.
Родился 24 декабря 1973 года в селе Ат-Баши Нарынской области.
Был начальником филиала ОАО «Кыргызгаз» Бишкекского управления газового хозяйства.
О кадровых перестановках с 31 августа по 4 сентября читайте здесь.