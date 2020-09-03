Новым вице-мэром столицы стал Алимбек Абдылдаев. Он возглавлял Бишкексвет

Вице-мэром Бишкека по жилищно-коммунальному хозяйству назначен Алимбек Абдылдаев. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал глава муниципалитета Азиз Суракматов.

Алимбек Абдылдаев работает в команде мэрии около 10 лет. Он был главным инженером коммунального предприятия «Бишкектеплоэнерго», позже возглавил его. Последний год руководил муниципальным предприятием «Бишкексвет».

Его предшественник Мирлан Амантуров сложил с себя полномочия, так как участвует в выборах в Жогорку Кенеш.