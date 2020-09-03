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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Парламент освободил Назарали Арипова от обязанностей члена ЦИК

Парламент освободил Назарали Арипова от обязанностей члена ЦИК. Решение принято единогласно.

Отметим, Назарали Арипов сложил с себя полномочия члена избирательной комиссии. Он будет баллотироваться в депутаты седьмого созыва по списку политической партии «Республика». Вместо него в Центризбирком придет член фракции «Онугуу-Прогресс» Тынчтык Шайназаров.

Какие партии войдут в избирательный бюллетень, ЦИК должна объявить не позднее сегодня, 3 сентября. 4 сентября начинается агитация. Она заканчивается в день тишины — 3 октября.

В день тишины пройдет голосование вне помещений.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163952/
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