Кыргызстан: кадровые перестановки за 24-28 августа

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

ЦИК прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Зиядина Жамалдинова.

Член парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Зиядин Жамалдинов подал в ЦИК заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

Он собирается баллотироваться в седьмой созыв ЖК.

Каныбек Адиев назначен исполняющим обязанности министра труда и социального развития.

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Исполнение должностных полномочий министра труда и социального развития Улукбека Кочкорова приостановлено согласно поданному заявлению. Он баллотируется в парламент.

Каныбек Адиев — статс-секретарь Министерства труда и социального развития. Ранее занимал разные должности в Минсоцразвития, долгое время работал в Оше. Был директором Нижне-Серафимовского дома-интерната для престарелых и Токмакского психоневрологического учреждения.

Приостановлено исполнение полномочий заместителя секретаря Совета безопасности и вице-премьер-министра КР.

Омурбек Суваналиев и Аида Исмаилова баллотируются в новый парламент.

Если они не пройдут в Жогорку Кенеш, их полномочия восстановят.

Мирлан Парханов назначен и. о. директора Госагентства физкультуры и спорта.

Фото Госагентства физкультуры и спорта. Мирлан Парханов

До этого госагентством руководил Канат Аманкулов, но его полномочия временно приостановили — он участвует в парламентских выборах.

Мирлан Парханов был заместителем директора ведомства. С 2015 по 2016 год работал помощником вице-премьер-министра.

Фархад Ибраев избран заместителем председателя правления Госипотечной компании.

Предыдущий заместитель председателя правления Усенакун уулу Нуржигит освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Фархада Ибраева избрал совет директоров ГИК на своем очередном заседании.

Он последние четыре года возглавлял отдел продаж и реализации продуктов ГИК.

Нурадил Баясов назначен замдиректора Агентства по продвижению и защите инвестиций.

На него также временно возложено исполнение обязанностей директора агентства в связи с тем, что Адилбек уулу Шумкарбек временно сложил полномочия в связи с участием в парламентских выборах.

До назначения Нурадил Баясов занимал должность заведующего сектором по интеграционным процессам и макроэкономике аппарата кабинета министров.

В мэрии Бишкека кадровые перестановки.

В целях рационального использования потенциала муниципальных служащих, согласно статье 30 Закона КР «О государственной гражданской и муниципальной службе», первый заместитель главы Октябрьского района Алтынбек Маматов назначен на должность первого замглавы Ленинского района. Директор центра образования Ленинского района Айзада Джунусова переведена на должность заместителя главы этого же района. Ранее она проработала в администрации 14 лет.

Алмазбек Орозалиев назначен и. о. начальника ГУВД Бишкека.

Фото из интернета. Алмазбек Орозалиев

Ранее должность занимал Канат Джумагазиев. Он покинул пост в связи с тем, что баллотируется в депутаты на парламентских выборах.

Алмазбек Орозалиев занимал должность заместителя министра внутренних дел с 2015 года. С 25 марта по 11 мая 2020 года был комендантом по Бишкеку при режиме чрезвычайного положения.

Максат Сарбагышев назначен акимом Иссык-Кульского района.

На этом посту он сменил Данира Иманалиева, который подал в отставку. Он будет участвовать в выборах в депутаты Жогорку Кенеша.

Максат Сарбагышев был главой Чон-Сары-Ойского айыл окмоту, заместителем акима.

О кадровых перестановках с 17 по 21 августа читайте здесь.