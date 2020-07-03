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Власть

Выборы в Жогорку Кенеш назначены на 4 октября 2020 года

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, президент назначил выборы Жогорку Кенеша нового созыва на воскресенье, 4 октября 2020 года.

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поручено организовать проведение выборов в соответствии с законодательством Кыргызстана.

Правительству поручено:

— выделить необходимые финансы для проведения выборов согласно смете расходов, утвержденной ЦИК;

— в период подготовки и проведения выборов принять необходимые меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, санитарно-эпидемиологической безопасности и защите здоровья граждан, правопорядка и общественной безопасности, в том числе охране помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, их пожарной безопасности, сопровождению и охране транспортных средств, перевозящих избирательные документы;

— оказать содействие ЦИК в обеспечении кибербезопасности информационных электронных систем, применяемых в выборном процессе, обмена данными посредством системы электронного межведомственного взаимодействия, а также в обеспечении бесперебойными и безопасными каналами связи для проведения установленных законодательством процессов передачи данных, формировании списка избирателей и его актуализации на основе Единого государственного реестра населения.

Генеральная прокуратура при подготовке и проведении выборов должна обеспечить соблюдение Конституции и законов Кыргызстана. Главы местных государственных администраций, мэры городов Бишкека и Оша, руководители исполнительных органов местного самоуправления должны оказать содействие в работе соответствующих органов и избирательных комиссий по формированию, уточнению списка избирателей, решению организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158136/
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