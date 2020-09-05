В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

На заседании присягу принесли Сталбек Молдалиев, Нурлан Сырдыбаев, Осмон Турдумамбетов, Мээримбек Койчуманов, Уланбек Исмаилов, Улугбек Садиков и Байгазы Кенжебаев.

Сталбек Молдалиев получил вакантный мандат вместо экс-спикера Чыныбая Турсунбекова, скончавшегося от внебольничной пневмонии.

Нурлан Сырдыбаев, Осмон Турдумамбетов, Уланбек Исмаилов (фракция «Онугуу-Прогресс») пришли вместо Алтынбек уулу Жунуса, Зиядина Жамалдинова и Абылкайыра Узакбаева.

Мээримбек Койчуманов, Байгазы Кенжебаев и Улугбек Садиков (фракция «Кыргызстан») пришли вместо Данияра Толонова, Таалайбека Масабирова и Кубанычбека Нурматова.

Выборы в парламент пройдут 4 октября.

Ранее начальником СБНОН был Олег Запольский, который скончался в июне.

Бакыт Матмусаев уже занимал этот пост. До назначения полковник милиции был начальником управления внутренних дел на транспорте.

Его же место занял глава УВД Джалал-Абадской области Кылыч Жолдошев.

Алимбек Абдылдаев назначен вице-мэром Бишкека.

Фото мэрии Бишкека. Алимбек Абдылдаев

Стал вице-мэром по жилищно-коммунальному хозяйству. Его предшественник Мирлан Амантуров сложил с себя полномочия, так как участвует в выборах в Жогорку Кенеш.

Алимбек Абдылдаев родился 5 июля 1964 года.

В команде мэрии работает около 10 лет. Он был главным инженером коммунального предприятия «Бишкектеплоэнерго», позже возглавил его. Последний год руководил муниципальным предприятием «Бишкексвет».

Генеральным директором ОАО «Северэлектро» назначен Доскул Бекмурзаев.

Такое решение принял совет директоров компании. Ранее занимавший эту должность Искендер Кадыркулов освобожден от должности согласно поданному заявлению.

Доскул Бекмурзаев родился 9 октября 1973 года в селе Бала-Саруу Таласской области. Окончил Кыргызский технический университет по специальности «инженер», Дипломатическую академию при МИД КР.

В электроэнергетической отрасли Кыргызстана начал работать с 2001-го.

С 2014 по 2015 год был заместителем министра миграции и молодежи КР.

В Министерстве юстиции сменились два начальника управлений.

Местами поменялись начальники управлений нотариата и апостилирования Урмат Акулуев и регистрации юридических лиц и залогов Эмир Зулпуев.

«Ротации проведены в целях рационального использования кадрового потенциала сотрудников, а также повышения эффективности деятельности в системе Минюста, снижения риска коррупции», — отметили в ведомстве.

О кадровых перестановках с 24 по 28 августа читайте здесь.