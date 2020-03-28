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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-27 марта

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Алмазбек Сабырбеков стал руководителем аппарата Жогорку Кенеша.

Ранее аппаратом ЖК руководил Самат Ибраев — его освободили от должности по собственному желанию.

Алмазбек Сабырбеков родился 2 мая 1979 года в селе Талды-Булак Таласского района. Окончил Кыргызский государственный университет транспорта и архитектуры имени Н.Исанова, специальность «Мировые экономические отношения», Кыргызскую государственную юридическую академию, степень магистра по направлению «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1995 году охранником склада малого предприятия «Ай-Нуру».

2005-2010 — работал в ОО «ЛАРК»;
2010-2017 — консультант депутата Жогорку Кенеша;
2017 — старший консультант секретариата фракции «Кыргызстан» аппарата ЖК;
2017-2019 — советник спикера Жогорку Кенеша;
2019-2020 — помощник спикера Жогорку Кенеша.

Напомним, 6 марта 2019 года Алмазбека Сабырбекова освободили от занимаемой должности. Он отвечал за делопроизводство и документооборот торага. В социальных сетях распространили письмо Дастанбека Джумабекова главе правительства Мухаммедкалыю Абылгазиеву. Пользователи социальной сети предположили, что документ фейковый, так как в нем допущены элементарные грамматические ошибки. Однако в Жогорку Кенеше признали подлинность документа. Позже Алмазбека Сабырбекова восстановили в должности.

В городе Бишкеке создана комендатура.

Комендантом столицы стал заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

Заместителями назначены командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Алмазбек Карасартов, мэр города Азиз Суракматов, начальник ГУВД Канат Джумагазиев, начальник управления ГКНБ по городу Нурлан Дюшекеев.

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На Алмазбека Карасартова возложены обязанности по организации взаимодействия и использования воинских подразделений, дислоцированных в столице в соответствии с действующим законодательством. Азиз Суракматов отвечает за социально-экономические вопросы, Канат Джумагазиев — за обеспечение общественного порядка и безопасности, Нурлан Дюшекеев — за пресечение противоправных посягательств на конституционный строй, суверенитет и другие вопросы в сфере нацбезопасности.

Назначены коменданты Оша и Джалал-Абада.

Начальник УВД Ошской области Малик Нурдино встал комендантом города Оша, Ноокатского и Кара-Суйского районов.

Комендантом города Джалал-Абад и Сузакского района назначили начальника Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР Женишбека Джоробекова.

О кадровых перестановках с 16 по 20 марта читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148237/
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