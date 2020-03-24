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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Комендантский час. Что нельзя делать

В Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, в Сузакском районе Джалал-Абадской области вводят чрезвычайное положение. В столице будет действовать комендантский час.

В Конституционном законе «О чрезвычайном положении» указано, что во время комендантского часа гражданам, в том числе сотрудникам иностранных дипломатических представительств, запрещено находиться на улице или в иных общественных местах без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность.

За нарушение комендантского часа лица задерживаются милицией или военными патрулями до окончания его действия. Если нет документов — до установления личности, но не более чем на трое суток.

Задержанных могут подвергнуть личному досмотру, досмотру вещей и транспортных средств.

В Бишкеке комендантский час будет действовать с 25 марта с 20.00 до 07.00.

В дневное время будут работать банки, аптеки, продовольственные магазины, объекты сферы жизнеобеспечения и общественный транспорт.

В Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147808/
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Комендантский час. Что нельзя делать