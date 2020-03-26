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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП в Бишкеке. В столичной комендатуре произошли кадровые назначения

В городе Бишкеке создана комендатура, назначены ее руководитель и заместители. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Комендантом столицы, напомним, назначен замминистра внутренних дел Алмазбек Орозалиев. Заместителями назначены командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Алмазбек Карасартов, мэр города Азиз Суракматов, начальник ГУВД Канат Джумагазиев, начальник Управления ГКНБ по городу Нурлан Дюшекеев.

«На Алмазбека Карасартова возложены обязанности по организации взаимодействия и использования воинских подразделений, дислоцированных на территории столицы в соответствии с действующим законодательством. Азиз Суракматов отвечает за социально-экономические вопросы, Канат Джумагазиев — за обеспечение общественного порядка и безопасности, Нурлан Дюшекеев — за пресечение противоправных посягательств на конституционный строй, суверенитет и другие вопросы в сфере нацбезопасности», — сообщили в комендатуре.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148092/
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