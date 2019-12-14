15:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Уволенного за ошибки в письме советника спикера вновь взяли на работу в ЖК

Уволенного за ошибки в письме советника спикера парламента Алмазбека Сабырбекова восстановили в должности. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в аппарате Жогорку Кенеша.

Читайте по теме
Ошибки в письме спикера премьер-министру. Уволен советник торага Жогорку Кенеша

По их данным, Сабырбеков приступил к работе буквально через пару месяцев после того, как скандал утих.

Глава пресс-службы парламента Ибраим Нуракун уулу сказал журналистам 24.kg: «Официальный ответ такой: Алмазбек Сабырбеков не является советником торага, там у него два других советника».

Уточнить, какую именно должность он занимает, чиновник отказался.

Напомним, что 6 марта 2019 года советник спикера Жогорку Кенеша Алмазбек Сабырбеков был освобожден от занимаемой должности. Он был ответственен за делопроизводство и документооборот торага. В социальных сетях распространили письмо от имени Дастанбека Джумабекова к главе правительства Мухаммедкалыю Абылгазиеву. Пользователи социальной сети предположили, что документ фейковый, так как в нем допущены элементарные грамматические ошибки. Однако в Жогорку Кенеше признали подлинность документа.
Ссылка:
просмотров: 1252
Версия для печати
Материалы по теме
Спикер парламента Кыргызстана читает на уровне ученика 4-го класса
Дастанбек Джумабеков назвал Матраимовых семьей, которая служит народу
Дастанбек Джумабеков вспомнил об угрозах Алмазбека Атамбаева
Депутаты Жогорку Кенеша задумались о смещении спикера
Жогорку Кенеш признал ошибки, допущенные в письме спикера к премьер-министру
Других проблем нет? Спикеру ЖК не нравится, как одеты чиновники правительства
Пожар на Ошском рынке. Спикер парламента пообещал помочь погорельцам
Брата спикера парламента назначили начальником УВД Таласской области
Правительство отчитается по проекту «Умный город» в апреле
Советник Дональда Трампа задремал на совещании по безопасности в школах
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане похолодание и&nbsp;интенсивный снег Штормовое предупреждение: в Кыргызстане похолодание и интенсивный снег
История с&nbsp;подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото История с подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото
Болот Джунусов о&nbsp;скандале с&nbsp;феминале: Сила нации не&nbsp;в&nbsp;плетках перед женщиной Болот Джунусов о скандале с феминале: Сила нации не в плетках перед женщиной
Фото дня. Группа молодых людей провела акцию &laquo;Райимбек Исмаилович&nbsp;&mdash; патриот!&raquo; Фото дня. Группа молодых людей провела акцию «Райимбек Исмаилович — патриот!»
Бизнес
Получи копию своего номера в&nbsp;O!Store бесплатно! Получи копию своего номера в O!Store бесплатно!
Незаконный арест помещений. Судья был назначен всего месяц назад Незаконный арест помещений. Судья был назначен всего месяц назад
Стартовал онлайн-аукцион номеров категории PLATINUM: 0504000000, 0504444444 Стартовал онлайн-аукцион номеров категории PLATINUM: 0504000000, 0504444444
БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ &laquo;Бакай Трансфер&raquo; БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ «Бакай Трансфер»
14 декабря, суббота
15:14
И. о. помощника госсекретаря США об исках Матраимовых против СМИ И. о. помощника госсекретаря США об исках Матраимовых п...
14:53
Уволенного за ошибки в письме советника спикера вновь взяли на работу в ЖК
14:48
В Кыргызстане насчитали 150 тысяч волейболистов
14:31
Скандал в школе «Газпром». Часть учителей готова уволиться вслед за директором
14:22
«Азаттык» передал ГКНБ материалы журналистского расследования о контрабанде