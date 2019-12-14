Уволенного за ошибки в письме советника спикера вновь взяли на работу в ЖК

Уволенного за ошибки в письме советника спикера парламента Алмазбека Сабырбекова восстановили в должности. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в аппарате Жогорку Кенеша.

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По их данным, Сабырбеков приступил к работе буквально через пару месяцев после того, как скандал утих.

Глава пресс-службы парламента Ибраим Нуракун уулу сказал журналистам 24.kg: «Официальный ответ такой: Алмазбек Сабырбеков не является советником торага, там у него два других советника».

Уточнить, какую именно должность он занимает, чиновник отказался.

Напомним, что 6 марта 2019 года советник спикера Жогорку Кенеша Алмазбек Сабырбеков был освобожден от занимаемой должности. Он был ответственен за делопроизводство и документооборот торага. В социальных сетях распространили письмо от имени Дастанбека Джумабекова к главе правительства Мухаммедкалыю Абылгазиеву. Пользователи социальной сети предположили, что документ фейковый, так как в нем допущены элементарные грамматические ошибки. Однако в Жогорку Кенеше признали подлинность документа.