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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 марта

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Анарбек Калматов назначен ответственным секретарем Комиссии по вопросам помилования при президенте.

Анарбек Калматов родился 6 июля 1963 года. Окончил Кыргызский государственный университет имени 50 лет СССР (сейчас Кыргызский национальный университет. — Прим. 24.kg), правовед.

Был депутатом Жогорку Кенеша V созыва. В 2011-м баллотировался в президенты Кыргызской Республики, набрал 0,73 процента голосов.

Нурлан Керимкулов возглавил ГП «Келечек» при ГСИН.

До назначения был акимом Кочкорского района Нарынской области. Он написал заявление об увольнении в связи с переходом на другую работу в начале марта.

Нурлан Керимкулов родился 14 февраля 1975 года в селе Кара-Тоо Кочкорского района Нарынской области. Окончил Кыргызскую государственную юридическую академию, Кыргызский национальный университет по специальности «менеджер».

ГП «Келечек» занимается обеспечением трудовой занятости осужденных; реализацией продукции и товаров; проведением госзакупок, торгов, выявлением спроса и предложений по товарам, выставляемым на торги; привлечением прямых инвестиций.

Нурбек Сатаров назначен акимом Ат-Башинского района Нарынской области.

Нурбек Сатаров родился в 1984 году в селе Казыбек Ат-Башинского района. Окончил Нарынский государственный университет по специальности «инженер-электрик», Академию государственного управления при президенте КР, магистратура по управлению в менеджменте.

До назначения работал в аппарате полпредства в Нарынской области.

О кадровых перестановках с 9 по 13 марта читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/147314/
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