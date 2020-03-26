Уволенный за ошибки в письме советник спикера стал руководителем аппарата ЖК

Уволенного за ошибки в письме советника спикера парламента Алмазбека Сабырбекова назначили руководителем аппарата Жогорку Кенеша. Соответствующее распоряжение подписал торага Дастанбек Джумабеков. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе парламента.

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Ранее аппаратом ЖК руководил Самат Ибраев — его освободили от должности по собственному желанию.

Отметим, 14 декабря 2019-го стало известно, что Алмазбека Сабырбекова восстановили в должности.

Напомним, что 6 марта прошлого года советник спикера Жогорку Кенеша Алмазбек Сабырбеков был освобожден от занимаемой должности. Он был ответственен за делопроизводство и документооборот торага. В социальных сетях распространили письмо от имени Дастанбека Джумабекова к главе правительства Мухаммедкалыю Абылгазиеву. Пользователи социальной сети предположили, что документ фейковый, так как в нем допущены элементарные грамматические ошибки. Однако в Жогорку Кенеше признали подлинность документа.