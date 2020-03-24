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Власть

Чрезвычайное положение. Назначены коменданты Бишкека, Оша и Джалал-Абада

Режим чрезвычайного положения вводится на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, в Сузакском районе Джалал-Абадской области указом президента. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

Чрезвычайное положение вводят на период с 8.00 25 марта до 8.00 15 апреля 2020 года. На территории указанных городов и районов образованы комендатуры.

Сообщается, что на период введения чрезвычайного положения комендантом города Бишкек назначен заместитель министра внутренних дел КР Орозалиев Алмазбек Кыдырмаевич.

Начальник УВД Ошской области Нурдинов Малик Апсаматович стал комендантом города Ош, Ноокатского и Кара-Суйского районов.

Комендантом города Джалал-Абад и Сузакского района назначили начальника Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР Джоробекова Женишбека Мамаюнусовича.

Напомним, что в Кыргызстане зарегистрировали уже 16 случаев заражения коронавирусом. Восемь — в Сузакском районе Джалал-Абадской области, четыре — в Ошской области и два — в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/147752/
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