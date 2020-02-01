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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 27-31 января

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Толо Исаков назначен заместителем министра здравоохранения Кыргызстана.

Эркин Чечейбаев освобожден от занимаемой должности распоряжением премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Он был главным государственным санитарным врачом Кыргызстана.

Толо Исаков родился 9 апреля 1959 года в селе Бордо Чуйской области. Окончил Кыргызский государственный медицинский институт, санитарный врач, Кыргызский национальный университет, юрист.

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Трудовую деятельность начал в 1978-м с должности оформителя в совхозе «Кызыл-Суу» Кеминского района.

В 1987-1998 годах был заведующим санитарным отделом, главным врачом Московской районной санэпидстанции.

С 1998 по 2006-й являлся главным врачом Чуйской областной санэпидстанции, в 2006-2007 годы — главный врач в Чуйском областном центре Госсанэпиднадзора.

Затем был директором департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Министерстве здравоохранения, возглавлял департамент профилактики заболеваний и экспертизы Минздрава.

Артем Новиков стал советником премьер-министра Кыргызстана.

Артем Новиков родился в 1987 году в городе Фрунзе. Окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д.Устинова, специальность — экономика и управление на предприятии.

В аппарате правительства с 2010-го.

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Он был советником премьер-министра Омурбека Бабанова. В 2014 году назначен советником премьер-министра КР Жоомарта Оторбаева, в 2015-м — первого вице-премьер-министра КР Аалы Карашева.

Занимал пост министра экономики. Ушел в отставку вместе с Сапаром Исаковым и членами кабмина после объявления вотума недоверия парламентом.

Джолдошбек Джунушев освобожден от должности директора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

Он работал с мая 2018 года.

Совет безопасности рекомендовал освободить Джолдошбека Джунушева от должности директора Госинспекции по экологической и технической безопасности за отсутствие контроля над деятельностью подчиненных, что привело к должностным преступлениям сотрудников Госэкотехинспекции.

АКС ГКНБ в декабре 2019 года задержаны и водворены в СИЗО шестеро чиновников ведомства. В ходе плановых мероприятий выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема в деятельности Госэкотехинспекции.

Василий Дашков назначен заместителем гендиректора ГП «Кыргыз темир жолу».

Он будет отвечать за привлечение инвестиций в госпредприятие.

Василий Дашков назначен согласно приказу Фонда по управлению государственным имуществом при правительстве.

О кадровых перестановках с 20 по 24 января читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142246/
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