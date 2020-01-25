12:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 января

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Нурболот Мирзахмедов стал полпредом правительства в Джалал-Абадской области.

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР. Нурболот Мирзахмедов

Кыянбек Сатыбалдиев, проработавший на посту с октября 2016 года, подал в отставку.

Нурболот Мирзахмедов родился 26 октября 1978 года в городе Кок-Жангак Джалал-Абадской области. Окончил Джалал-Абадский коммерческий институт, экономист.

Трудовую деятельность начал в 1999 году инспектором Государственной налоговой инспекции.

1999-2007 — внештатный инспектор, налоговый инспектор, главный госналоговый инспектор, начальник отдела, заместитель начальника инспекции ГНИ по Аламединскому району;
2007-2010 — первый заместитель руководителя госадминистрации Сузакского района;
2010 −2015 — и. о. акима, аким госадминистрации Сузакского района;
2015-2016 — эксперт секретариата депутатской фракции «Бир Бол» Жогорку Кенеша;
2016- 2018 — аудитор Cчетной палаты КР;
2018-2020 — министр чрезвычайных ситуаций КР.

Эрмек Омуралиев назначен руководителем Шестого политического департамента МИД КР.

МИД КР
Фото МИД КР. Эрмек Омуралиев

Шестой политический департамент МИД КР образован в 2019 году в целях осуществления эффективного продвижения экономической дипломатии.

Эрмек Омуралиев родился 23 января 1973 года. Окончил факультет экономических и административных наук Ближневосточного технического университета (Анкара).

В системе Министерства иностранных дел Кыргызстана с 1995 года. Работал в центральном аппарате, в посольстве КР в Турции. В 2015-2020 годах был директором Агентства гражданской авиации.

Андре Куусвек назначен управляющим директором ЕБРР в странах Центральной Азии.

пресс-службы ЕБРР
Фото пресс-службы ЕБРР. Андре Куусвек

Он будет находиться в столице Казахстана Нур-Султане и курировать операции банка в Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

До назначения на должность Андре Куусвек работал директором по развитию финансирования в национальных валютах и местных рынков капитала в штаб-квартире ЕБРР, возглавлял деятельность банка в Украине и Казахстане. В качестве управляющего директора по Центральной Азии он сменит Бруно Балванеру, который продолжит карьеру за пределами ЕБРР.

О кадровых перестановках с 13 по 17 января читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141557/
просмотров: 350
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 января
Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-27 декабря
Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 декабря
Кыргызстан: кадровые перестановки за 9-13 декабря
Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 декабря
Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 ноября
Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 ноября
Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 ноября
Кыргызстан: кадровые перестановки за 21-25 октября
Кыргызстан: кадровые перестановки за 14-18 октября
Популярные новости
За&nbsp;какую партию вы&nbsp;бы проголосовали на&nbsp;выборах в&nbsp;Жогорку Кенеш? Опрос За какую партию вы бы проголосовали на выборах в Жогорку Кенеш? Опрос
Убийство Айеркена Саймаити. Финразведка о&nbsp;выведенных $700 миллионах Убийство Айеркена Саймаити. Финразведка о выведенных $700 миллионах
Сооронбай Жээнбеков рассказал, из-за кого борьба с&nbsp;коррупцией сходит на&nbsp;нет Сооронбай Жээнбеков рассказал, из-за кого борьба с коррупцией сходит на нет
О&nbsp;сбежавшем чиновнике ГРС. За&nbsp;что президент публично отчитал генпрокурора О сбежавшем чиновнике ГРС. За что президент публично отчитал генпрокурора
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
25 января, суббота
12:05
В Ноокене за домогательства к девочке мужчину лишили свободы всего на два года В Ноокене за домогательства к девочке мужчину лишили св...
11:39
Сагынбек Абдрахманов назвал отказ суда рассматривать иск к Атамбаеву смешным
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 января
10:48
Стоимость угля в Кыргызстане продолжает снижаться
10:29
Доходы бюджета города Ош в 2020 году составят 1,3 миллиарда сомов