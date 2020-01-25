Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 января

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Нурболот Мирзахмедов стал полпредом правительства в Джалал-Абадской области.
Кыянбек Сатыбалдиев, проработавший на посту с октября 2016 года, подал в отставку.
Нурболот Мирзахмедов родился 26 октября 1978 года в городе Кок-Жангак Джалал-Абадской области. Окончил Джалал-Абадский коммерческий институт, экономист.
Трудовую деятельность начал в 1999 году инспектором Государственной налоговой инспекции.
1999-2007 — внештатный инспектор, налоговый инспектор, главный госналоговый инспектор, начальник отдела, заместитель начальника инспекции ГНИ по Аламединскому району;
2007-2010 — первый заместитель руководителя госадминистрации Сузакского района;
2010 −2015 — и. о. акима, аким госадминистрации Сузакского района;
2015-2016 — эксперт секретариата депутатской фракции «Бир Бол» Жогорку Кенеша;
2016- 2018 — аудитор Cчетной палаты КР;
2018-2020 — министр чрезвычайных ситуаций КР.
Эрмек Омуралиев назначен руководителем Шестого политического департамента МИД КР.
Шестой политический департамент МИД КР образован в 2019 году в целях осуществления эффективного продвижения экономической дипломатии.
Эрмек Омуралиев родился 23 января 1973 года. Окончил факультет экономических и административных наук Ближневосточного технического университета (Анкара).
В системе Министерства иностранных дел Кыргызстана с 1995 года. Работал в центральном аппарате, в посольстве КР в Турции. В 2015-2020 годах был директором Агентства гражданской авиации.
Андре Куусвек назначен управляющим директором ЕБРР в странах Центральной Азии.
Он будет находиться в столице Казахстана Нур-Султане и курировать операции банка в Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.
До назначения на должность Андре Куусвек работал директором по развитию финансирования в национальных валютах и местных рынков капитала в штаб-квартире ЕБРР, возглавлял деятельность банка в Украине и Казахстане. В качестве управляющего директора по Центральной Азии он сменит Бруно Балванеру, который продолжит карьеру за пределами ЕБРР.
О кадровых перестановках с 13 по 17 января читайте здесь.