14:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

По итогам Совбеза уволят директора Госэкотехинспекции Джолдошбека Джунушева

По итогам заседания Совета безопасности предложено уволить руководителя госоргана, который продолжал нарушать рекомендации. Об этом журналистам сообщил секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев.

По его словам, речь о директоре Госэкотехинспекции Джолдошбеке Джунушеве.

«На очередных заседаниях Совбеза будут рассматриваться вопросы здравоохранения, а затем энергетики. Рекомендовано уволить руководителя Госэкотехинспекции. Шестеро его подчиненных были задержаны за систематические вымогательства. Также в его ведомстве были нарушения, связанные с реализацией решений Совбеза», — сказал Дамир Сагынбаев.

Напомним, АКС ГКНБ в декабре 2019 года задержаны и водворены в СИЗО шестеро чиновников Госэкотехинспекции. В ходе плановых мероприятий выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема в деятельности ведомства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141518/
просмотров: 1145
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков проведет очередное заседание Совбеза Кыргызстана
Сотрудники Госэкотехинспекции систематически вымогали деньги у бизнесменов
Власть пошла навстречу бизнесу. Пенопласт снова можно применять в строительстве
Главы советов безопасности ОДКБ обсудят ситуацию на таджикско-афганской границе
Отставка Кадыркулова. Кто возглавит ГКНБ: шестерка вероятных претендентов
Госагентство охраны окружающей среды не согласно с обвинениями Совбеза
О чем просят президента Кыргызстана граждане? Совбез разбирается
Уволенная пресс-секретарь Госэкотехниспекции назвала имена коррупционеров
Пресс-секретарь Госэкотехинспекции вышла на пикет против коррупции. Ее уволили
В Аксыйском районе продают волчат. Госэкотехинспекция не в курсе
Популярные новости
За&nbsp;какую партию вы&nbsp;бы проголосовали на&nbsp;выборах в&nbsp;Жогорку Кенеш? Опрос За какую партию вы бы проголосовали на выборах в Жогорку Кенеш? Опрос
Убийство Айеркена Саймаити. Финразведка о&nbsp;выведенных $700 миллионах Убийство Айеркена Саймаити. Финразведка о выведенных $700 миллионах
Инцидент на&nbsp;границе. Какие участки предложены Таджикистану для обмена Инцидент на границе. Какие участки предложены Таджикистану для обмена
Глава МИД о&nbsp;зарплате дипломатов: В&nbsp;посольствах СНГ техперсонал получает больше Глава МИД о зарплате дипломатов: В посольствах СНГ техперсонал получает больше
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
24 января, пятница
14:46
Скрывалась от агрессивного мужа. Пропавшая без вести жительница Баткена нашлась Скрывалась от агрессивного мужа. Пропавшая без вести жи...
14:40
В Бишкеке мужчина напал на женщину с ребенком. Милиция проверяет сообщение
14:02
Чемпион Бекболот Токтогонов: Хочу дать бой легенде дзюдо Тедди Ринеру
13:51
По итогам Совбеза уволят директора Госэкотехинспекции Джолдошбека Джунушева
13:39
Зрители услышали мелодию из «Шерлока Холмса». Гобоист из Москвы вновь в Бишкеке