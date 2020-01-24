По итогам Совбеза уволят директора Госэкотехинспекции Джолдошбека Джунушева

По итогам заседания Совета безопасности предложено уволить руководителя госоргана, который продолжал нарушать рекомендации. Об этом журналистам сообщил секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев.

По его словам, речь о директоре Госэкотехинспекции Джолдошбеке Джунушеве.

«На очередных заседаниях Совбеза будут рассматриваться вопросы здравоохранения, а затем энергетики. Рекомендовано уволить руководителя Госэкотехинспекции. Шестеро его подчиненных были задержаны за систематические вымогательства. Также в его ведомстве были нарушения, связанные с реализацией решений Совбеза», — сказал Дамир Сагынбаев.

Напомним, АКС ГКНБ в декабре 2019 года задержаны и водворены в СИЗО шестеро чиновников Госэкотехинспекции. В ходе плановых мероприятий выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема в деятельности ведомства.