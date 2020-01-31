Глава Госэкотехинспекции Джолдошбек Джунушев уволен

Директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве КР Джолдошбек Джунушев освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

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По его данным, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

Напомним, Совет безопасности КР рекомендовал освободить Джолдошбека Джунушева от должности директора Госинспекции по экологической и технической безопасности за отсутствие контроля над деятельностью подчиненных, что привело к должностным преступлениям сотрудников Госэкотехинспекции. АКС ГКНБ в декабре 2019 года задержаны и водворены в СИЗО шестеро чиновников ведомства. В ходе плановых мероприятий выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема в деятельности Госэкотехинспекции.