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Происшествия

Сотрудники Госэкотехинспекции систематически вымогали деньги у бизнесменов

АКС ГКНБ задержаны и водворены в СИЗО шестеро чиновников Госэкотехинспекции. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета.

Уточняется, что в ходе проводимых плановых мероприятий выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема в деятельности Госэкотехинспекции.

«Группа должностных лиц ведомства создала устойчивую схему по систематическому получению денежных средств от частных компаний за положительное решение вопросов, отнесенных в компетенцию архитектурно-строительного надзора. В рамках ранее возбужденного уголовного дела по статьям «Коррупция» и «Получение взятки» установлены фигуранты коррупционной цепи. При очередном получении и распределении $2 тысяч с поличным задержаны начальник управления А.Т. и главный инспектор Б.Б. В рамках досудебного производства задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР всего шесть должностных лиц», — сообщили в ГКНБ.
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