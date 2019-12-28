Айсулуу Мамашова уверена, что раскола в «Ата Мекене» нет

Лидер фракции «Ата Мекен» Айсулуу Мамашова рассказала 24.kg, что шокировало депутатов-социалистов.

По ее словам, заявление экс-нардепа Алмамбета Шыкмаматова о выходе из рядов «Ата Мекена», который возглавил фракцию, когда Омурбек Текебаев был осужден по статье «Коррупция» УК КР и лишился мандата, явилось неожиданностью, но раскола в партии не наблюдается.

«Я очень надеюсь, что Алмамбет Шыкмаматов и Омурбек Текебаев сядут за стол переговоров и решат свои разногласия, если они возникли. Уход Шыкмаматова — большая потеря для «Ата Мекена», — сказала Айсулуу Мамашова.

Сам Алмамбет Шыкмаматов подтвердил 24.kg, что от своего намерения выйти из партии он не откажется, а заявление в секретариат партии направит в понедельник.

Напомним, ЦИК досрочно прекратила депутатские полномочия Алмамбета Шыкмаматова на основании поданного заявления. Из партии вышли еще четыре человека.

Новым лидером парламентской фракции «Ата Мекен» избрана Айсулуу Мамашова.