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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Скандал в «Ата Мекене». Лидером парламентской фракции стала Айсулуу Мамашова

Депутаты фракции «Ата Мекен» выбрали лидера. Главой парламентского объединения стала Айсулуу Мамашова.

Она заявила журналистам, что сама не ожидала и поэтому пока пребывает в шоке.

Садык Шер-Нияз и Сайдулла Нышанов набрали равное количество голосов — по пять каждый.

По словам Садыка Шер-Нияза, ни он, ни Сайдулла Нышанов больше не смогут баллотироваться на пост главы фракции. «Но пусть попробуют молодые. Вероятно, выход пятерых наших соратников свидетельствует о том, что партия должна обновиться», — сказал Садык Шер-Нияз.

Напомним, сегодня ЦИК досрочно прекратил депутатские полномочия Алмамбета Шыкмаматова на основании поданного заявления. Из партии вышли еще четыре человека.
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