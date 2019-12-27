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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Первый предвыборный скандал: Шыкмаматов сдал мандат и вышел из «Ата Мекена»

Фото из интернета. теперь уже бывший депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов

Алмамбет Шыкмаматов подал заявление в ЦИК о досрочном прекращении депутатских полномочий. Об этом 24.kg сообщили в Центризбиркоме.

Он подтвердил редакции эти сведения и пояснил причины своего ухода из Жогорку Кенеша, добавив, что также прекращает свое членство в партии «Ата Мекен». И отметил: решение далось нелегко.

«Ата Мекен» состоит из сильных, стойких, преданных партии и ее идеалам людей. Я знаю каждого фаната, это самые честные и отважные, бескоростные люди. Я состоял в рядах социалистов 15 лет, вырос практически под знаменем «Ата Мекена» как политик. С огромным уважением отношусь к своим товарищам по партии, ее лидеру Омурбеку Текебаеву. Он, вне всякого сомнения, историческая личность, опытный законотворец, харизматичный политик, мастер составлять политические комбинации. Текебаев — матерый игрок в политических противостояниях. Я многому научился у него. За что очень благодарен. Но моя ошибка в том, что я сам сотворил себе кумира», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Из-за возникших с Омурбеком Текебаевым разногласий, таких, что даже в самом страшном сне я не мог представить, вынужден уйти из «Ата Мекена» и сдать депутатский мандат.

Алмамбет Шыкмаматов

Сообщать подробности ссоры с другом и соратником собеседник не стал.

Алмамбет Шыкмаматов добавил также, что вышел только из партии, но в большой политике намерен остаться.

«Я буду объединяться с конструктивными политическими силами, которые придерживаются, как и я, левоцентристских ценностей, уважают внутрипартийную демократию. Вступать в союзы с оппонентами «Ата Мекена» не собираюсь. Это не в моих правилах», — подчеркнул теперь уже бывший социалист.

Отметим, что вакантный мандат, по данным ЦИК, достанется следующему по списку кандидату — Нурбеку Сыдыгалиеву.

Алмамбет Шыкмаматов возглавил парламентскую фракцию «Ата Мекен» после того, как Омурбека Текебаева лишили депутатского мандата и подвергли уголовному преследованию по обвинению в коррупции. Он организовывал митинги и акции поддержки лидеру партии. Разногласия между соратниками возникли после того, как Омурбек Текебаев вышел из тюрьмы.

Очевидно, что ссора произошла из-за разных мнений на политическую ситуацию в стране. «Ата Мекен», напомним, идет на парламентские выборы — 2020 и не исключает варианта объединения с другими участниками.
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