ЦИК прекратила депутатские полномочия Алмамбета Шыкмаматова

ЦИК официально прекратила депутатские полномочия Алмамбета Шыкмаматова. Об этом сообщает ведомство.

Отмечается, что решение принято на основании его заявления. Алмамбет Шыкмаматов возглавил парламентскую фракцию «Ата Мекен» после того, как Омурбека Текебаева лишили депутатского мандата и подвергли уголовному преследованию по обвинению в коррупции. Он организовывал митинги и акции поддержки лидеру партии. Разногласия между соратниками возникли после того, как Омурбек Текебаев вышел из тюрьмы.

Очевидно, что ссора произошла из-за разных мнений на политическую ситуацию в стране. «Ата Мекен», напомним, идет на парламентские выборы — 2020 и не исключает варианта объединения с другими участниками.