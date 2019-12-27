Скандал в «Ата Мекене». Еще четыре человека вышли из состава партии

В ЦИК поступили заявления о выходе из состава партии «Ата Мекен» еще от четверых человек. Об этом сообщает комиссия. Они были кандидатами в депутаты по списку, представленному еще в 2015 году.

По данным ЦИК, речь о Таланте Узакбаеве, Ташболоте Балтабаеве, Рысбеке Мирзаматове и Болоте Шере. Ранее заявил о своем выходе из «Ата Мекена» и досрочном сложении депутатских полномочий Алмамбет Шыкмаматов. Он был лидером депутатского объединения, который занял после того, как главу партии Омурбека Текебаева лишили мандата и осудили по статье «Коррупция».

Отметим, все трое идут следующими кандидатами на получение мандата в Жогорку Кенеше в случае ухода Шыкмаматова. Далее после них Нургуль Бакирова из Ошской области, а после нее Болот Шер. Он ранее был депутатом ЖК от фракции.