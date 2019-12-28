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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-27 декабря

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Алмамбет Шыкмаматов сдал депутатский мандат и вышел из «Ата Мекена».

По словам политика, сделал он это из-за возникших с Омурбеком Текебаевым разногласий. Алмамбет Шыкмаматов отметил, что вышел только из партии, но в большой политике намерен остаться.

Мандат передан следующему по очередности в списке кандидатов в депутаты  Нурбеку Сыдыгалиеву.

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Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов также исключила из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша от Социалистической партии «Ата Мекен» Таланта Узакбаева, Ташполота Балтабаева, Рысбека Мирзаматова и Болота Шера на основании поступивших заявлений по собственному желанию.

Лидером парламентской фракции вместо Алмамбета Шыкмаматова стала Айсулуу Мамашова.

Азимбек Бекназаров назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Малайзии.

Возглавить дипмиссию ему предложил Сооронбай Жээнбеков.

Азимбек Бекназаров родился 5 ноября 1956 года в селе Кара-Суу Аксыйского района. Окончил Юридический техникум (Ташкент), Кыргызский государственный национальный университет, юридический факультет.

Трудовую деятельность начал в 1977 году рабочим в совхозе «Кызыл-Туу». Работал следователем, судьей, прокурором, генпрокурором, был депутатом Жогорку Кенеша. В 2017 году на президентских выборах набрал 2 тысячи 743 голоса, или 0,16 процента.

Опыта дипломатической службы у Азимбека Бекназарова нет.

Данияр Мукашев назначен послом Кыргызстана в Сан-Марино.

Посол в Швейцарии, Италии и Лихтенштейне, постоянный представитель КР при ООН и других международных организациях Данияр Мукашев родился 1 января 1975 года в городе Фрунзе. Окончил Измирский государственный университет имени 9 сентября, факультет международных отношений, магистратуру Дипломатической академии Министерства иностранных дел КР.

В системе МИД Кыргызстана с 1998 года.

Абдилатиф Жумабаев назначен послом Кыргызстана в ОАЭ.

Чингиз Эшимбеков, занимавший ранее этот пост, в сентябре стал послом в Катаре.

Абдилатиф Жумабаев родился 19 июля 1976 года в городе Исфане. Окончил Исламский институт имени Азрети Умар (Бишкек), университет «Аль-Азхар», факультет исламского права и юриспруденции (Каир), магистратуру в БГУ, факультет востоковедения и международных отношений.

Абдилатиф Жумабаев возглавлял Госкомиссию по делам религий. С 2014 года посол Кыргызстана в Саудовской Аравии.

О кадровых перестановках с 16 по 20 декабря читайте здесь.
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