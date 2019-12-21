Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 декабря

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Таалайбек Нуралиев освобожден от должности первого зампредседателя ГСИН.

Он проработал в должности меньше года — с февраля 2019-го.

Причину увольнения в правительстве не сообщили, как и то, кто займет его место.

Мирлан Жеенчороев избран лидером партии «Республика».

Решение принято на внеочередном съезде политобъединения. На место претендовали также депутаты Руслан Казакбаев и Кенжебек Бокоев.

Прежний лидер Омурбек Бабанов добровольно сложил полномочия.

Мирлан Жеенчороев родился 10 марта 1980 года в селе Аманбаево Таласской области. В 2015-м избран депутатом Жогорку Кенеша VI созыва от политической партии «Республика — Ата Журт».

Как сообщалось ранее, на парламентские выборы в 2020 году партия «Республика» пойдет без «Ата-Журта».

Посол Ирана в Кыргызстане Али Моджтаба Рузбахани завершил дипломатическую миссию.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Кыргызстане он назначен в сентябре 2016-го.

Дипломатические отношения между КР и Ираном установлены 10 мая 1992 года. В 1992-м открыто Посольство ИРИ в Бишкеке, а в мае 1996 года — Посольство КР в Тегеране. В 2002-м в Бишкеке президентами двух стран подписана декларация о дружественных отношениях.

Азамат Омурзаков уволен с должности главы управления капитального строительства мэрии Бишкека.

На рабочей планерке градоначальника руководитель аппарата Балбак Тулобаев внес предложение об увольнении ряда сотрудников муниципалитета за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных обязанностей, среди которых был и глава УКС.

Дисциплинарная комиссия рассмотрит соответствие занимаемой должности заместителя главы по социальным вопросам Октябрьского района Асель Куламбаевой, заместителя главы УКС Анарбек уулу Медетбека.