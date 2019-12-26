Назначен посол Кыргызстана в Сан-Марино

Назначен Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Сан-Марино. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, указом Сооронбая Жээнбекова им стал посол в Швейцарии, Италии и Лихтенштейне, постоянный представитель КР при ООН и других международных организациях Данияр Мукашев.

Данияр Мукашев родился 1 января 1975 года в городе Фрунзе. Окончил Измирский государственный университет имени 9 сентября, факультет международных отношений, магистратуру Дипломатической академии Министерства иностранных дел КР.

В системе МИД Кыргызстана с 1998 года.