11:41
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Назначен посол Кыргызстана в Сан-Марино

Назначен Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Сан-Марино. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, указом Сооронбая Жээнбекова им стал посол в Швейцарии, Италии и Лихтенштейне, постоянный представитель КР при ООН и других международных организациях Данияр Мукашев.

Данияр Мукашев родился 1 января 1975 года в городе Фрунзе. Окончил Измирский государственный университет имени 9 сентября, факультет международных отношений, магистратуру Дипломатической академии Министерства иностранных дел КР.

В системе МИД Кыргызстана с 1998 года.
Ссылка:
просмотров: 540
Версия для печати
Материалы по теме
Абдилатиф Жумабаев назначен Послом Кыргызстана в ОАЭ
Азимбек Бекназаров назначен Послом Кыргызстана в Малайзии
Данияр Мукашев назначен Послом Кыргызстана в Сан-Марино
Бывший генпрокурор Азимбек Бекназаров стал послом Кыргызстана в Малайзии
Посол Ирана в Кыргызстане завершил дипломатическую миссию
МИД обвинил представителей Конгресса США во вмешательстве в дела Кыргызстана
В Кыргызстане упростили процедуру постановки граждан на консульский учет
Посол КР в Великобритании считает: МИД не должен вывозить студентов из Гонконга
Назначены послы Кыргызстана в ряде стран
Президент Кыргызстана принял верительные грамоты от послов шести стран
Популярные новости
Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция
Топ-5 непотопляемых чиновников Кыргызстана Топ-5 непотопляемых чиновников Кыргызстана
Десять против одной. На&nbsp;депутата Махабат Мавлянову пожаловались ее&nbsp;коллеги Десять против одной. На депутата Махабат Мавлянову пожаловались ее коллеги
Сооронбай Жээнбеков: Таких, как Раим, в&nbsp;таможне не&nbsp;десяток, а&nbsp;сотни Сооронбай Жээнбеков: Таких, как Раим, в таможне не десяток, а сотни
Бизнес
Новогодний гид по&nbsp;подаркам: АКЦИИ и&nbsp;СКИДКИ в&nbsp;O!Store Новогодний гид по подаркам: АКЦИИ и СКИДКИ в O!Store
В&nbsp;ЗАО &laquo;Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк&raquo; сменится руководство В ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» сменится руководство
Алексей Конев о&nbsp;базе в&nbsp;Караколе при СССР, в&nbsp;90-е и&nbsp;сейчас Алексей Конев о базе в Караколе при СССР, в 90-е и сейчас
Любишь онлайн-покупки? Получай виртуальную карту от&nbsp;банка &laquo;Бай Тушум&raquo; Любишь онлайн-покупки? Получай виртуальную карту от банка «Бай Тушум»
26 декабря, четверг
11:34
Дело Атамбаева. Равшана Джеенбекова оставили под стражей Дело Атамбаева. Равшана Джеенбекова оставили под страже...
11:30
Бишкекский горкенеш снова не может начать сессию вовремя
11:20
В Бишкеке открылась новогодняя ярмарка. Там раздают карты «Тулпар»
11:15
На юге Кыргызстана убили начальника агентства «Сельводзащита» при МЧС
11:15
Новогодний гид по подаркам: АКЦИИ и СКИДКИ в O!Store