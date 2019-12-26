Бывший генпрокурор Азимбек Бекназаров стал послом Кыргызстана в Малайзии

Азимбек Бекназаров стал послом Кыргызстана в Малайзии. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.
По ее данным, глава государства Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующий указ.
Вчера на итоговой пресс-конференции он отметил, что Азимбек Бекназаров справится с работой посла и он сам предложил ему эту работу.
Ранее в дипмиссии Кыргызстана в Малайзии разгорелся скандал. Бывший посол Кылычбек Султан заявил о коррупции в дипломатическом представительстве. Совбез обвинил в нарушениях самого Кылычбека Султана.