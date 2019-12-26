11:41
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Бывший генпрокурор Азимбек Бекназаров стал послом Кыргызстана в Малайзии

Азимбек Бекназаров стал послом Кыргызстана в Малайзии. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, глава государства Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующий указ.

Вчера на итоговой пресс-конференции он отметил, что Азимбек Бекназаров справится с работой посла и он сам предложил ему эту работу. 

Ранее в дипмиссии Кыргызстана в Малайзии разгорелся скандал. Бывший посол Кылычбек Султан заявил о коррупции в дипломатическом представительстве. Совбез обвинил в нарушениях самого Кылычбека Султана.
Ссылка:
просмотров: 337
Версия для печати
Материалы по теме
Назначен посол Кыргызстана в Сан-Марино
Посол Ирана в Кыргызстане завершил дипломатическую миссию
Президент уверен, что Азимбек Бекназаров справится с работой посла
Двести слов хватит. Как будет работать послом, рассказал Азимбек Бекназаров
Депутаты поддержали кандидатуру Азимбека Бекназарова на пост посла в Малайзии
МИД обвинил представителей Конгресса США во вмешательстве в дела Кыргызстана
В Кыргызстане упростили процедуру постановки граждан на консульский учет
Посол КР в Великобритании считает: МИД не должен вывозить студентов из Гонконга
Азимбек Бекназаров передумал собирать людей 24 ноября на площади в Бишкеке
Назначены послы Кыргызстана в ряде стран
Популярные новости
Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция
Топ-5 непотопляемых чиновников Кыргызстана Топ-5 непотопляемых чиновников Кыргызстана
Десять против одной. На&nbsp;депутата Махабат Мавлянову пожаловались ее&nbsp;коллеги Десять против одной. На депутата Махабат Мавлянову пожаловались ее коллеги
Сооронбай Жээнбеков: Таких, как Раим, в&nbsp;таможне не&nbsp;десяток, а&nbsp;сотни Сооронбай Жээнбеков: Таких, как Раим, в таможне не десяток, а сотни
Бизнес
Новогодний гид по&nbsp;подаркам: АКЦИИ и&nbsp;СКИДКИ в&nbsp;O!Store Новогодний гид по подаркам: АКЦИИ и СКИДКИ в O!Store
В&nbsp;ЗАО &laquo;Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк&raquo; сменится руководство В ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» сменится руководство
Алексей Конев о&nbsp;базе в&nbsp;Караколе при СССР, в&nbsp;90-е и&nbsp;сейчас Алексей Конев о базе в Караколе при СССР, в 90-е и сейчас
Любишь онлайн-покупки? Получай виртуальную карту от&nbsp;банка &laquo;Бай Тушум&raquo; Любишь онлайн-покупки? Получай виртуальную карту от банка «Бай Тушум»
26 декабря, четверг
11:34
Дело Атамбаева. Равшана Джеенбекова оставили под стражей Дело Атамбаева. Равшана Джеенбекова оставили под страже...
11:30
Бишкекский горкенеш снова не может начать сессию вовремя
11:20
В Бишкеке открылась новогодняя ярмарка. Там раздают карты «Тулпар»
11:15
На юге Кыргызстана убили начальника агентства «Сельводзащита» при МЧС
11:15
Новогодний гид по подаркам: АКЦИИ и СКИДКИ в O!Store