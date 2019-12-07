Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 декабря

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Прежний глава Санжар Муканбетов в мае 2019 года стал министром экономики. С этого времени пост главы Госфиннадзора пустовал. Это привело в итоге к тому, что компании Кыргызстана не могли выпускать ценные бумаги.

Арзыбек Кожошев родился 25 июня 1968 года. Окончил Ошский государственный педагогический институт, Кыргызский государственный национальный университет, аспирантуру Национальной академии наук КР.

Трудовую деятельность начал в 1985 году бетонщиком в строительной организации.

С 1996-го работал в системе Министерства финансов КР.

1998-1999 — главный специалист, заведующий отделом местных бюджетов управления бюджетной политики Минфина;

2005-2006 — начальник управления бюджетной политики Минфина;

2006-2007 — начальник управления межбюджетных отношений Минфина;

2007-2015 — заместитель министра финансов КР;

2015-2017 — министр экономики Кыргызстана.

Кубаныч Шатемиров назначен заместителем председателя Государственной налоговой службы.

До назначения с 25 мая 2018 года был заместителем главы Государственного комитета информационных технологий и связи. Курировал проект «Безопасный город».

Ранее занимал пост советника председателя Фонда по управлению государственным имуществом, позже — советника председателя Госкомсвязи.

Рита Карасартова назначена директором Агентства начального профессионального образования.

Фото пресс-службы Министерства образования и науки. Рита Карасартова

Таалайбек Чолпонкулов снят с должности по собственному желанию. Он работал в агентстве с 2009 года.

Рита Карасартова родилась 25 декабря 1975 года в селе Григорьевка Иссык-Кульской области. Окончила Кыргызский государственный национальный университет, Кыргызскую государственную юридическую академию.

Трудовую деятельность начала в 1996 году преподавателем кафедры в КНУ имени Жусупа Баласагына;