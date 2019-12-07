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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 декабря

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Арзыбек Кожошев назначен председателем Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком.

пресс-службы Министерства экономики КР
Фото пресс-службы Министерства экономики КР. Арзыбек Кожошев

Прежний глава Санжар Муканбетов в мае 2019 года стал министром экономики. С этого времени пост главы Госфиннадзора пустовал. Это привело в итоге к тому, что компании Кыргызстана не могли выпускать ценные бумаги.

Арзыбек Кожошев родился 25 июня 1968 года. Окончил Ошский государственный педагогический институт, Кыргызский государственный национальный университет, аспирантуру Национальной академии наук КР.

Трудовую деятельность начал в 1985 году бетонщиком в строительной организации.

С 1996-го работал в системе Министерства финансов КР.

1998-1999 — главный специалист, заведующий отделом местных бюджетов управления бюджетной политики Минфина;
2005-2006 — начальник управления бюджетной политики Минфина;
2006-2007 — начальник управления межбюджетных отношений Минфина;
2007-2015 — заместитель министра финансов КР;
2015-2017 — министр экономики Кыргызстана.

Кубаныч Шатемиров назначен заместителем председателя Государственной налоговой службы.

До назначения с 25 мая 2018 года был заместителем главы Государственного комитета информационных технологий и связи. Курировал проект «Безопасный город».

Ранее занимал пост советника председателя Фонда по управлению государственным имуществом, позже — советника председателя Госкомсвязи.

Рита Карасартова назначена директором Агентства начального профессионального образования.

пресс-службы Министерства образования и науки
Фото пресс-службы Министерства образования и науки. Рита Карасартова

Таалайбек Чолпонкулов снят с должности по собственному желанию. Он работал в агентстве с 2009 года.

Рита Карасартова родилась 25 декабря 1975 года в селе Григорьевка Иссык-Кульской области. Окончила Кыргызский государственный национальный университет, Кыргызскую государственную юридическую академию.

Трудовую деятельность начала в 1996 году преподавателем кафедры в КНУ имени Жусупа Баласагына;

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2004–2005 — советник министра по делам местного самоуправления и регионального развития;
2006–2007 — эксперт по учебным программам в организации «АРИС»;
2008–2011 — эксперт по финансам в альянсе «За прозрачный бюджет»;
2010 — член общественного наблюдательного совета при Государственной налоговой службе КР;
с 2011-го — директор ОО «Институт общественного анализа».
 
Гражданский активист. Дважды кандидат на пост омбудсмена Кыргызстана.
 
В 2017 году подавала документы для регистрации в качестве кандидата в президенты Кыргызстана. ЦИК признала недействительными ее подписные листы, поэтому Рита Карасартова выбыла из избирательной гонки.

Айгуль Мамбетказиева назначена директором Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

пресс-службы Министерства культуры, информации и туризма
Фото пресс-службы Министерства культуры, информации и туризма. Айгуль Мамбетказиева

Прежний директор Кыргызского национального музея изобразительных искусств Мира Джангарачева освобождена от должности министром культуры после скандала с феминале. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию, Азамат Жаманкулов его подписал.

Айгуль Мамбетказиева родилась в 1955 году. Окончила Кыргызский государственный университет, факультет истории.

Трудовую деятельность начала в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в 1978 году.

1978-1980 — экскурсовод;
1980-1986 — научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства;
1986-2019 — главный хранитель КНМИИ.
До назначения занимала должность заместителя директора.

Является республиканским экспертом по музейному делу. Курировала несколько проектов, в том числе международные.

Увольнения в Вооруженных силах.

За слабый контроль вверенных войсковых частей в Сухопутных войсках Генштаба с занимаемой должности снят командир 8-й гвардейской дивизии Бердибек Асанов.

С должности также сняли командира войсковой части № 92843, расположенной в селе Гульча, Мелиса Бошкоева.

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Новым командиром 8-й гвардейской дивизии назначен Урматбек Исаков.

Напомним, в части, расположенной в селе Гульча, военнослужащий контрактной службы возвращался с тактического поля, проходя под высоковольтной линией, получил удар током. У него на спине была радиостанция, которая поймала электрический луч через штыревую антенну.

О кадровых перестановках с 25 по 29 ноября читайте здесь.
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