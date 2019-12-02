11:40
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Скандал с феминале. Миру Джангарачеву сняли с поста директора музея ИЗО

Директор Кыргызского национального музея изобразительных искусств Мира Джангарачева освобождена от должности. Об этом на встрече с участниками акции протеста сообщил министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

По его словам, Мира Джангарачева сама написала заявление об увольнении.

«Сегодня мы пересматриваем экспозицию. Все провокационные экспонаты будут сняты. Некоторые мы уже убрали», — сказал чиновник.

В Бишкеке проходит Первая феминале современного искусства. В течение 17 дней в музее ИЗО имени Гапара Айтиева открыта масштабная экспозиция с работами 56 художниц и художников из 22 стран.

Однако активистов возмутил перформанс, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях, о тяжелой участи молодых женщин — девушка моющая в тазу бараньи потроха или обнажившиеся женщины.
Ссылка:
просмотров: 258
Версия для печати
Материалы по теме
Художницы против гендерного неравенства. «Кырк чоро» хочет закрыть им рот
Афиша Бишкека на выходные: рождественские ярмарки и «Лебединое озеро»
Более 40 инвестпроектов в сфере гидроэнергетики представят в Бишкеке
Афиша Бишкека на выходные: выставки, семинары, спектакли
Мастер пейзажей. В Бишкеке открылась выставка Таалайбека Мусурманкулова
Афиша Бишкека на выходные: гастроли зарубежных театров, фестиваль и борщ-party
Афиша Бишкека на выходные: осенний фестиваль, кинопоказы, выставки
Афиша Бишкека на неделю: фотовыставка, кинопремьеры, концерт
Афиша Бишкека на выходные: балет на льду, концерты, открытие выставки
Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, концерты, квесты
Популярные новости
Emporio Armani выбрала своей моделью кыргызстанку Бегимай Карыбекову Emporio Armani выбрала своей моделью кыргызстанку Бегимай Карыбекову
Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в&nbsp;одном преступлении Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в одном преступлении
Фото дня. Алмазбек Атамбаев в&nbsp;зале суда по&nbsp;делу об&nbsp;освобождении Азиза Батукаева Фото дня. Алмазбек Атамбаев в зале суда по делу об освобождении Азиза Батукаева
Райымбек Матраимов вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Райымбек Матраимов вызван на допрос в ГКНБ
Бизнес
MegaCom приглашает на&nbsp;яркую церемонию закрытия &laquo;Ош&nbsp;&mdash; культурная столица ТЮРКСОЙ&raquo; MegaCom приглашает на яркую церемонию закрытия «Ош — культурная столица ТЮРКСОЙ»
HR-эксперт Елена Машукова: &laquo;Бакай Банк&raquo; хочет именно интеграции, а&nbsp;не&nbsp;поглощения HR-эксперт Елена Машукова: «Бакай Банк» хочет именно интеграции, а не поглощения
Время собирать скидки! Black Friday от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Время собирать скидки! Black Friday от Мобильного оператора О!
Новые смартфоны по&nbsp;классным ценам со&nbsp;скидкой! Новые смартфоны по классным ценам со скидкой!
2 декабря, понедельник
11:34
Скандал с феминале. Миру Джангарачеву сняли с поста директора музея ИЗО Скандал с феминале. Миру Джангарачеву сняли с поста дир...
11:31
Скандал с феминале. Минкультуры вынесло предупреждение директору музея ИЗО
11:27
Мужчина напал с ножом на свою супругу в одном из медцентров Токмака
11:24
ЧП на руднике «Кумтор». Премьер поручил усилить поисковые работы
11:21
Ошская журналистка пожаловалась в прокуратуру на чиновников мэрии