Скандал с феминале. Миру Джангарачеву сняли с поста директора музея ИЗО

Директор Кыргызского национального музея изобразительных искусств Мира Джангарачева освобождена от должности. Об этом на встрече с участниками акции протеста сообщил министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

По его словам, Мира Джангарачева сама написала заявление об увольнении.

«Сегодня мы пересматриваем экспозицию. Все провокационные экспонаты будут сняты. Некоторые мы уже убрали», — сказал чиновник.

В Бишкеке проходит Первая феминале современного искусства. В течение 17 дней в музее ИЗО имени Гапара Айтиева открыта масштабная экспозиция с работами 56 художниц и художников из 22 стран.

Однако активистов возмутил перформанс, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях, о тяжелой участи молодых женщин — девушка моющая в тазу бараньи потроха или обнажившиеся женщины.