Назначен министр экономики Кыргызстана

Санжар Муканбетов назначен министром экономики Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.



По ее данным, Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующий указ.

Санжар Муканбетов с 2018 года возглавлял Госфиннадзор. До этого несколько месяцев работал вице-премьер-министром в правительстве Сапара Исакова. В совокупности шесть лет работал заместителем министра экономики.

На прошлой неделе министр экономики Олег Панкратов подал в отставку. Он отметил, что в его адрес в последнее время поступает много критики, поэтому он решил написать заявление.