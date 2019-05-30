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Власть

Назначен министр экономики Кыргызстана

Санжар Муканбетов назначен министром экономики Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующий указ.

Санжар Муканбетов с 2018 года возглавлял Госфиннадзор. До этого несколько месяцев работал вице-премьер-министром в правительстве Сапара Исакова. В совокупности шесть лет работал заместителем министра экономики.

На прошлой неделе министр экономики Олег Панкратов подал в отставку. Он отметил, что в его адрес в последнее время поступает много критики, поэтому он решил написать заявление.
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