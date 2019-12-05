Тяжелые ожоги получил контрактник Сухопутных войск после удара током

В селе Гульча войсковой части 92843 Сухопутных войск военнослужащего ударило током. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что военнослужащий контрактной службы получил 80 процентов ожога тела после взрыва радиостанции, которая была у него на спине.

«Состояние пострадавшего расценивается как тяжелое. Он находится в Ошской областной объединенной больнице», — сообщили редакции.

Это не первый подобный случай. Большой резонанс получил случай с военнослужащим Русланом Сапарбаевым. Во время службы в Майлуу-Суу он получил удар током в августе 2018 года и потерял обе руки.