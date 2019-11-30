Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 ноября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Эмильбек Каптагаев назначен директором Национального института стратегических исследований Кыргызстана.
Кубанычбек Шадыбеков освобожден от должности в октябре 2019 года в связи с переходом на другую работу.
Эмильбек Каптагаев родился 18 июня 1957-го в селе Чок-Тал. Окончил Кыргызский государственный университет.
Возглавлял аппарат временного правительства после апрельских событий. Позднее назначен руководителем аппарата президента КР. Летом 2013 года стал губернатором Иссык-Кульской области.
Освобождены от должности судьи Конституционной палаты.
Представитель президента в парламенте Курманбек Дыйканбаев сообщил о представлении президента Сооронбая Жээнбекова об освобождении от должности трех судей Конституционной палаты Эркинбека Мамырова, Меергуль Бобукеевой, Мукамбета Касымалиева.
У судей истек семилетний срок работы.
Генеральным секретарем ОДКБ назначен Станислав Зась.
Решение приняли главы государств организации на заседании 28 ноября в Бишкеке.
В декабре 2018 года номинирован на пост генерального секретаря ОДКБ. Станислав Зась приступит к своим обязанностям 1 января 2020 года.
Он является белорусским военным и государственным деятелем, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси. Генерал-лейтенант.
О кадровых перестановках с 18 по 22 ноября читайте здесь.