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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 ноября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Эмильбек Каптагаев назначен директором Национального института стратегических исследований Кыргызстана.

Кубанычбек Шадыбеков освобожден от должности в октябре 2019 года в связи с переходом на другую работу.

Эмильбек Каптагаев родился 18 июня 1957-го в селе Чок-Тал. Окончил Кыргызский государственный университет.

Возглавлял аппарат временного правительства после апрельских событий. Позднее назначен руководителем аппарата президента КР. Летом 2013 года стал губернатором Иссык-Кульской области.

Освобождены от должности судьи Конституционной палаты.

Представитель президента в парламенте Курманбек Дыйканбаев сообщил о представлении президента Сооронбая Жээнбекова об освобождении от должности трех судей Конституционной палаты Эркинбека Мамырова, Меергуль Бобукеевой, Мукамбета Касымалиева.

У судей истек семилетний срок работы.

Генеральным секретарем ОДКБ назначен Станислав Зась.

Решение приняли главы государств организации на заседании 28 ноября в Бишкеке.

В декабре 2018 года номинирован на пост генерального секретаря ОДКБ. Станислав Зась приступит к своим обязанностям 1 января 2020 года.

Он является белорусским военным и государственным деятелем, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси. Генерал-лейтенант.

О кадровых перестановках с 18 по 22 ноября читайте здесь.
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