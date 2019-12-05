Скандал с феминале. В музее ИЗО новый директор

Айгуль Мамбетказиева назначена директором Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

По ее данным, приказ о назначении подписал министр Азамат Жаманкулов.

Напомним, прежний директор Кыргызского национального музея изобразительных искусств Мира Джангарачева поспешно освобождена от должности министром культуры на волне скандала с феминале.

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В Бишкеке проходит первая феминале современного искусства. В течение 17 дней в музее ИЗО имени Гапара Айтиева открыта масштабная экспозиция с работами 56 художниц и художников из 22 стран.

Однако активистов возмутил перформанс, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях, о тяжелой участи молодых женщин — девушка, моющая в тазу бараньи потроха, или обнажившиеся женщины.

Айгуль Мамбетказиева родилась в 1955 году. Окончила Кыргызский государственный университет, факультет истории.

Фото пресс-службы Министерства культуры КР. Айгуль Мамбетказиева

Трудовую деятельность начала в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в 1978 году, с 1978 по 1980-й — экскурсовод, 1980-1986 — научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства.

До назначения она занимала должность заместителя директора, главного хранителя КНМИИ, является республиканским экспертом по музейному делу.