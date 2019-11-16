Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 ноября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Талантбек Салиев назначен первым заместителем председателя ГКНБ.

Должность первого заместителя председателя ГКНБ занимал нынешний глава спецслужбы Орозбек Опумбаев.

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В открытом доступе сведений о прежнем месте работы и должности Талантбека Салиева нет. В ГКНБ отказывались предоставить даже фотографию нового заместителя председателя.

Известно, что Талантбек Салиев 1975 года рождения, у него высшее образование. С​ 1997-го он служит в​ органах национальной безопасности на​ различных должностях, в​ том числе и​ руководящих.

Эркин Сопоков освобожден от должности генконсула Кыргызстана в Стамбуле.

Он возглавлял Генеральное консульство с апреля 2017 года.

В ведомстве пояснили, что это связано не только с историей о машине с дипломатическими номерами, которая оказалась на месте убийства гражданина КНР Айеркена Саймаити.

Эркин Сопоков неоднократно получал взыскания за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, он регулярно нарушал правила дорожного движения в Стамбуле. Кроме того, Сопоков не сдал декларацию о доходах за 2017 год.

До дипломатической службы он работал водителем в «Кыргызавтомаше».

Жыпар Жекшеев покинул пост главы Наблюдательного совета ОТРК и вышел из состава.

По его словам, решение он принял сам. Статус председателя НС ОТРК по закону не позволяет выступать на острые политические темы, критиковать действия властей, а он хочет свободно выражать свои мысли.

«Да и надо дорогу молодым дать. Меня трижды избирали. Пусть теперь кто-нибудь другой поработает», — сказал Жыпар Жекшеев.

Куанбек Киргизбаев освобожден от должности судьи Конституционной палаты Верховного суда.

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На имя президента поступило представление от Совета по отбору судей об освобождении его в связи с достижением пенсионного возраста. Ему 10 ноября исполнилось 70 лет.

С 1 июля 2016 года по 30 июня 2019 года был заместителем председателя Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики. С 1 июля 2019-го — судья Конституционной палаты Верховного суда КР.

Назначены судьи местных судов.

С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов, президент согласился с предложениями Совета по отбору судей по девяти кандидатам.

В Нарынский областной суд направлена Гулсун Арзыкулова; в Таласский областной суд — Бакыт Ибраимов и Марсель Кенжеев; Кеминский районный суд — Сатарбек уулу Мирбек; Алайский районный суд — Алайбек Кожомкулов; Араванский районный суд — Тилек Бакалбаев; Кара-Кульджинский районный суд — Канатбек Базарбаев; Ноокатский районный суд — Азамат Абдираев; Чон-Алайский районный суд — Эрмек Раимкулов.

О кадровых перестановках с 28 октября по 1 ноября читайте здесь.